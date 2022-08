Un cliente deja una mala reseña a un bar de Cáceres y esta es la respuesta del dueño: "Debes apañártelas"

Esta historia se ha producido en un bar de Cáceres. Todo comentaba cuando un cliente acudía al establecimiento y su experencia no ha sido del tanto positiva. "Hoy teníamos reserva a las 15:00 y nos han sentado a las 16:00 y porque nosotros nos hemos enfadado. Mala gestión del restaurante, comida regulera, y el dueño un impresentable, cobrando una ronda que supuestamente era gratis. Nos ha subido el precio de la carta cobrando de más una botella de vino. No volveré".

Por tanto, puede apreciarse que no le ha gustado para nada a este cliente ni el servicio, ni la atención, ni la comida que le han puesto. Hasta aquí todo relativamente normal. Millones de reseñas, tanto negativas como positivas, quedan grabadas en Google para todo tipo de restaurantes. Lo que nadie podía esperar era la respuesta del dueño del restaurante.









"Te levantas una buena mañana, y vas al médico. Te sientas pacientemente a esperar tu turno, y los pacientes van pasando a consulta de uno en uno. Sales del médico y te acercas a la oficina de Correos a recoger un paquete. Coges tu número en la maquinita y esperas pacientemente a que te llegue el turno. La chica de la oficina los atiende por orden, de uno en uno. Luego te pasas por la carnicería a hacer unas compras, pides la vez y haces cola sin rechistar y resignándote a esperar quince minutos a que te atiendan, pues el carnicero no puede atender a más de una persona al mismo tiempo. Después al supermercado, y lo mismo. De uno en uno. En el Ayuntamiento. En la papelería. En la taquilla del cine. Llamas a atención al cliente de tu compañía telefónica y resulta que no pueden atender más de una llamada al mismo tiempo", comenzaba su texto. Que, por cierto, no acabó ahí.





"Luego te toca acudir a tu puesto de trabajo. Aquí la cosa cambia. Da igual que lleguen ocho, veinte, un autobús del imserso o las legiones del ejército imperial de Marco Ulpio Trajano. Debes apañártelas para servirlos a todos al mismo tiempo. Porque cuando un ser humano posa sus nalgas en la silla de un bar, cada microsegundo que pasa sin tener una bebida en la mano le va hirviendo más la sangre y colmando su paciencia", seguía, dejando tras de sí la ironía sobre el caso.

La reflexión del dueño del bar se vuelve cada vez más profunda

La respuesta parece infinita y la reflexión es cada vez más profunda. "Porque conocen nuestra naturaleza superior. Porque cuando el resto de los simples mortales solo son capaces de atender a las personas de una en una, nosotros tenemos la capacidad de clonarnos en el espacio-tiempo y estar en varias mesas simultáneamente. Porque si nuestra habilidad nos falla y la gente espera una fracción de segundo más de lo debido", decía el dueño.









Unas palabras irónicas con las que el dueño mostraba su rechazo a la reseña negativa y con las que también logró conquistar a las redes sociales, sin duda.