Busca en Google las reseñas de un restaurante italiano y alucina con una de las fotos: "Casi me vuelvo loca"

Una usuaria de Twitter compartía alucinada la imagen que había encontrado en Google tras buscar las reseñas de un restaurante italiano que, según aseguraba, parecía “realmente bonito”. Lo que no esperaba descubrir era la imagen de uno de los entrantes del local y, no sólo eso, sino la reseña que le acompañaba. Y es que, con la llegada de las redes sociales, son muchos los usuarios que se lanzan a realizar fotografías de los platos que consumen para acompañar las valoraciones.

Y es que las buenas y, sobre todo, las malas reseñas en bares y negocios se está convirtiendo en toda una espinita para los dueños de los establecimientos que, o bien pueden recibir publicidad gratuita a través de las redes, como su imagen se puede ir al suelo con sólo una mala puntuación. Y es que a veces esta última hace saltar los nervios de los dueños de los restaurante y no se pueden callar, como ocurría recientemente en Cáceres, donde un cliente se quejaba del cobro de una ronda gratuita:

“Hoy teníamos reserva a las 15:00 y nos han sentado a las 16:00 y porque nosotros nos hemos enfadado. Mala gestión del restaurante, comida regulera, y el dueño un impresentable, cobrando una ronda que supuestamente era gratis. Nos ha subido el precio de la carta cobrando de más una botella de vino. No volveré”.









La respuesta del dueño no se hacía esperar y, tras un texto irónico y sosegado, replicaba: “Cuando el resto de los simples mortales solo son capaces de atender a las personas de una en una, nosotros tenemos la capacidad de clonarnos en el espacio-tiempo y estar en varias mesas simultáneamente. Porque si nuestra habilidad nos falla y la gente espera una fracción de segundo más de lo debido”.





Una joven alucina con la foto de un restaurante italiano



“Encontré un local italiano realmente precioso y cuando lo busqué en Google vi que alguien había publicado esto en las reseñas y casi me vuelvo loca”, escribía la usuaria Donella en Twitter. Un mensaje que ha conseguido un total de casi 75.000 Me Gustas en apenas unas horas, mientras que casi 5.000 personas la han compartido. Y no es para menos porque la imagen es la de una suerte de ensalada césar presentada de manera surrealista: un cogollo de lechuga con un 'chorreón' de salsa, un puñado de parmesano por encima y dos rodajas de limón. Eso sí, junto al cogollo, tres trozos de picatostes.









La sorprendente reseña que acompañaba a la foto



Donella no se quedaba ahí y mostraba su sorpresa por lo que acababa de encontrar: “Todo lo demás tenía una pinta totalmente buena pero, ¿por qué este es un plato que te sirven de verdad? Joder, literalmente la cabeza de una lechuga romana, cuatro picatostes, algo de salsa sin identificar y parmesano”. Pero lo que más sorprendía a los usuarios de Twitter era la reseña que acompañaba a la fotografía. Como la propia joven explicaba: “lo que es más gracioso es que la persona que subió la foto le dio una valoración de cinco estrellas”.









Un comentario que desataba las risas de sus seguidores: “lo mismo había algo dentro de la lechuga”, “madre mía, ahora necesito saber si de verdad está tan bueno” o “no pensaba que podría mejorar, pero lo ha hecho”, son algunas de las respuestas que ha recibido.