La astronómica multa por dejar al perro atado en la calle con la Ley de Bienestar Animal: hasta 10.000 euros

Los perros son parte de la familia para muchas personas, y sus dueños los llevan consigo en su día a día. Sin embargo, una práctica muy común, la de atar a los perros en la calle mientras se realizan recados rápidos, ahora está prohibida por la nueva Ley de Bienestar Animal. Lo que antes parecía inofensivo, ahora puede salir caro.

Esta medida busca proteger a las mascotas de posibles peligros y situaciones de estrés. Dejarlos atados sin supervisión puede exponerlos al mal tiempo, intentos de robo o incluso agresiones de otros animales o personas. Por eso, la normativa es clara: no se pueden dejar los perros atados sin la presencia de su dueño.

Los perros deben de estar bien acompañados

Multas de hasta 10.000 euros por dejar a tu perro atado

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, establece en su artículo 76 que dejar a un perro atado sin supervisión es una infracción leve. Esto implica sanciones económicas que pueden ir desde los 500 hasta los 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de la situación y el criterio de las autoridades.

Muchos dueños creen que si solo dejan a su mascota un par de minutos, no hay problema. Sin embargo, la ley no distingue tiempos: da igual si es un minuto o varias horas, la multa puede aplicarse igual. Solo en casos donde el dueño esté cerca y supervise al animal en todo momento, no habrá sanción.

Los perros no se pueden quedar sin supervisión con esta ley

¿Qué hacer si ves un perro atado sin supervisión?

Si te encuentras con un perro atado en la calle sin su dueño cerca, la ley permite denunciarlo. En estos casos, es recomendable contactar con la policía local o con las autoridades de protección animal. Es importante fijarse en las condiciones del animal, ya que el calor extremo, el frío o la lluvia pueden agravar la situación.

Además, en algunos municipios existen servicios de emergencia para atender estos casos. La denuncia puede ayudar a evitar que el perro sufra algún daño y a recordar a los dueños la importancia de cumplir con la ley. Si necesitas hacer un recado y no puedes llevar a tu perro contigo, la mejor opción es dejarlo en casa. Cada vez más establecimientos permiten la entrada de mascotas, pero si no es posible, lo más seguro para tu perro es que espere en casa.

E.P Es importante cuidar a los animales

¿Qué dice exactamente la ley?

El artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal establece que no está permitido mantener a los animales atados o deambulando por espacios públicos sin supervisión directa. Esto significa que, aunque solo sea para entrar un momento a un comercio, no se puede dejar al perro atado en la calle. Y no solo eso, sino que la sanción es igual con independencia del tiempo que pase atado.

La nueva Ley de Bienestar Animal tiene un objetivo claro: garantizar la seguridad y el bienestar de las mascotas. Aunque pueda parecer una norma estricta, lo cierto es que busca evitar situaciones de estrés y peligro para los perros.