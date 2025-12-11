Manolo Lama señala la frase de Xabi Alonso que le delata ante el vestuario del Real Madrid: "Sin querer, lo ha dicho"
El análisis del técnico tras el partido de Champions deja entrever un mensaje a sus jugadores que no ha pasado desapercibido en El Partidazo de COPE
El análisis posterior a la jornada de Champions ha tenido un foco inesperado en El Partidazo de COPE. Durante el debate sobre el rendimiento del Real Madrid, el periodista Manolo Lama ha puesto el foco en una frase concreta de Xabi Alonso en rueda de prensa, unas palabras que, a su juicio, revelan mucho más de lo que parece. "Sin querer, lo ha dicho", afirmaba Lama para introducir su argumento.
Hoy sí, otros días no
La frase en cuestión del técnico blanco fue: "No tengo nada que reprochar". Sin embargo, Lama ha destacado un matiz que lo cambia todo: "Pero ha dicho delante un 'hoy'. ¡Hoy!". Para el comunicador, la inclusión de esa palabra es una delación en toda regla. "Como diciendo, hay otros días que se han tocado las pelotas, entonces, lo puedo reprochar", ha sentenciado en los micrófonos de la COPE.
Lama ha insistido en que ese "hoy" exime al equipo del partido de Champions, pero condena su actitud en otros encuentros. "Hoy no, porque hoy no se las han tocado, han luchado, han peleado, no han podido", ha explicado, diferenciando claramente el derroche y la energía de esta vez con la posible falta de actitud de otras jornadas. Para el periodista, esta es una cuestión distinta a la futbolística, donde también tiene una opinión clara: "a este equipo le falta fútbol, y le falta fútbol y bastante fútbol".
Un equipo con falta de fútbol
En la evaluación del partido, el resto de tertulianos ha mantenido una línea similar. Alfredo ha calificado la actuación del equipo con un "5 y medio, casi un 6", reconociendo que le gustó "mucho al principio", pero lamentando que los dos goles en contra "los han regalado". Pese a ello, se ha valorado el "esfuerzo noble" y el "espíritu de enmienda" del conjunto, en una reflexión sobre la derrota que ha dado mucho que hablar.
La conversación también ha girado en torno a la figura de Mbappé y si su presencia habría cambiado el resultado. La conclusión general es que "lo lógico es que sí", ya que el francés "es un líder en el campo, que hace goles permanentemente". Sin embargo, el debate ha señalado que el fútbol no siempre sigue la lógica y que, del mismo modo, "sin Courtois acabas goleado, seguro también", reconociendo las paradas clave del guardameta belga.
Mbappé y Courtois, los únicos en forma
La dependencia del equipo en sus individualidades ha sido otro de los puntos críticos. Se ha afirmado que el Madrid tiene a "dos jugadores en forma, uno es Mbappé, que no y se ha notado, y el otro es Courtois", mientras que "todos los demás, pues ahí deambulan". Jugadores como Vinicius, que "ha sido pitado", o Rodrygo, con su sequía goleadora, ejemplifican esta irregularidad. "O sea, esto no es un equipo redondo", se ha escuchado en la tertulia.
Finalmente, el análisis ha concluido con una reflexión sobre la actitud y la exigencia. Aunque ante el City "ha habido actitud, ha habido interés", algo que se da por supuesto en "Champions solo faltaría en el Bernabéu", el problema es la constancia. La crítica sobre la falta de continuidad se resume en una idea: "Tienes que querer siempre para que el día que de verdad quieras o que de verdad sea interesante o importante, es el día que salgan las cosas".
