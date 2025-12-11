Manolo Lama señala la frase de Xabi Alonso que le delata ante el vestuario del Real Madrid: "Sin querer, lo ha dicho"

El análisis posterior a la jornada de Champions ha tenido un foco inesperado en El Partidazo de COPE. Durante el debate sobre el rendimiento del Real Madrid, el periodista Manolo Lama ha puesto el foco en una frase concreta de Xabi Alonso en rueda de prensa, unas palabras que, a su juicio, revelan mucho más de lo que parece. "Sin querer, lo ha dicho", afirmaba Lama para introducir su argumento.

Hoy sí, otros días no

La frase en cuestión del técnico blanco fue: "No tengo nada que reprochar". Sin embargo, Lama ha destacado un matiz que lo cambia todo: "Pero ha dicho delante un 'hoy'. ¡Hoy!". Para el comunicador, la inclusión de esa palabra es una delación en toda regla. "Como diciendo, hay otros días que se han tocado las pelotas, entonces, lo puedo reprochar", ha sentenciado en los micrófonos de la COPE.

Hay otros días que se han tocado las pelotas" Manolo Lama Tertuliano de El Partidazo de COPE

Lama ha insistido en que ese "hoy" exime al equipo del partido de Champions, pero condena su actitud en otros encuentros. "Hoy no, porque hoy no se las han tocado, han luchado, han peleado, no han podido", ha explicado, diferenciando claramente el derroche y la energía de esta vez con la posible falta de actitud de otras jornadas. Para el periodista, esta es una cuestión distinta a la futbolística, donde también tiene una opinión clara: "a este equipo le falta fútbol, y le falta fútbol y bastante fútbol".

EFE El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan este miércoles Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu

Un equipo con falta de fútbol

En la evaluación del partido, el resto de tertulianos ha mantenido una línea similar. Alfredo ha calificado la actuación del equipo con un "5 y medio, casi un 6", reconociendo que le gustó "mucho al principio", pero lamentando que los dos goles en contra "los han regalado". Pese a ello, se ha valorado el "esfuerzo noble" y el "espíritu de enmienda" del conjunto, en una reflexión sobre la derrota que ha dado mucho que hablar.

La conversación también ha girado en torno a la figura de Mbappé y si su presencia habría cambiado el resultado. La conclusión general es que "lo lógico es que sí", ya que el francés "es un líder en el campo, que hace goles permanentemente". Sin embargo, el debate ha señalado que el fútbol no siempre sigue la lógica y que, del mismo modo, "sin Courtois acabas goleado, seguro también", reconociendo las paradas clave del guardameta belga.

AFP7 vía Europa Press Kylian Mbappé del Real Madrid CF observa durante el partido de la fase 6 de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Real Madrid C.F. y el Manchester City en el estadio Bernabéu

Mbappé y Courtois, los únicos en forma

La dependencia del equipo en sus individualidades ha sido otro de los puntos críticos. Se ha afirmado que el Madrid tiene a "dos jugadores en forma, uno es Mbappé, que no y se ha notado, y el otro es Courtois", mientras que "todos los demás, pues ahí deambulan". Jugadores como Vinicius, que "ha sido pitado", o Rodrygo, con su sequía goleadora, ejemplifican esta irregularidad. "O sea, esto no es un equipo redondo", se ha escuchado en la tertulia.

Esto no es un equipo redondo" Alfredo Relaño Tertuliano de El Partidazo de COPE

Finalmente, el análisis ha concluido con una reflexión sobre la actitud y la exigencia. Aunque ante el City "ha habido actitud, ha habido interés", algo que se da por supuesto en "Champions solo faltaría en el Bernabéu", el problema es la constancia. La crítica sobre la falta de continuidad se resume en una idea: "Tienes que querer siempre para que el día que de verdad quieras o que de verdad sea interesante o importante, es el día que salgan las cosas".