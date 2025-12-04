Pilar García de la Granja, sobre la subida de las hipotecas: "A España llega medio millón de personas cada año y necesitan dónde vivir, ante una demanda disparada y una oferta escasa, hay tensión"

El mercado de la vivienda vive un momento de gran dinamismo. En el programa 'La Linterna' de COPE, el director, Ángel Expósito, ha conversado en la sección 'Clases de Economía' con la experta Pilar García de la Granja, directora de 'Mediodía COPE', para analizar el porqué de la subida de las hipotecas. Según los últimos datos, los bancos españoles concedieron un 22% más de hipotecas hasta octubre y, a pesar del frenazo de la guerra hipotecaria, el año se encamina a cerrar con un récord de los últimos 17 años, una situación sobre la que alertan los expertos del sector.

Una demanda disparada frente a una oferta escasa

La clave de esta tensión, según ha explicado la economista, reside en un desequilibrio fundamental. "A España llega medio millón de personas cada año y necesitan dónde vivir", ha detallado García de la Granja para ilustrar la fuerte presión sobre la demanda. Esta llegada masiva de nuevos residentes choca directamente con un parque de viviendas insuficiente.

La tensión se traslada a los precios

Esta situación deriva en lo que la experta define como una gran "tensión en todas las grandes ciudades". "Ante una demanda disparada y una oferta escasa, hay tensión", ha sentenciado. Este escenario no solo afecta a la compraventa tradicional, sino que tiene un impacto directo en el coste de la vida y la capacidad de gasto, un fenómeno que se observa en cómo las familias afrontan sus gastos en un entorno de precios al alza.

A este factor demográfico se suma, además, "la presión de los que vienen a comprar para pasar aquí seis meses", ha añadido la experta. Se refiere a un mercado del lujo en plena ebullición, especialmente en el centro de las grandes urbes. García de la Granja ha calificado la situación de "locura", mencionando como ejemplo haber visto anuncios de un piso en el barrio de Salamanca de Madrid por seis millones y medio de euros, un tipo de endeudamiento muy diferente al que asumen las familias para bienes duraderos.