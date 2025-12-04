Antón Costas, experto económico: "La entrada de inmigrantes en el mercado laboral por la parte baja puede parecer que perjudique, pero permite que los españoles se desplacen hacia arriba"

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha analizado en el programa La Linterna de COPE con Ángel Expósito las conclusiones del último informe de la institución sobre la realidad migratoria en España. Según los datos, el número de trabajadores extranjeros ha crecido casi un 49% desde 2019, y solo en el tercer trimestre del año, el 57% del empleo creado correspondió a personas de otro país. El informe realiza una evaluación positiva de su impacto en el crecimiento económico, el mercado laboral y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Un impulso demográfico y laboral

Antón Costas ha calificado el cambio demográfico como un fenómeno extraordinario. "En 2002, el número de residentes en España nacidos en el extranjero era sobre 2,8 millones. En este momento, el último padrón da un dato que se aproxima ya a los 10 millones", ha explicado. Este crecimiento ha sido fundamental para el mercado laboral, ya que la llegada de migrantes ha evitado que hasta cinco comunidades autónomas pierdan población activa en los últimos años.

La Linterna Expósito y Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social

Según Costas, la incorporación de trabajadores extranjeros produce un efecto composición beneficioso para la economía. Aunque su entrada se produce por la parte baja del sistema, con menor productividad, "permite que trabajadores españoles se desplacen hacia arriba, hacia otros niveles de mayor productividad". De esta forma, la pérdida relativa inicial "queda compensada por la mejora que se produce por arriba".

La entrada de inmigrantes en el mercado laboral por la parte baja puede parecer que perjudique, pero permite que los españoles se desplacen hacia arriba" Antón Costas Presidente del Consejo Económico y Social (CES)

El mito de "nos quitan el trabajo"

Frente a la percepción de que los inmigrantes "quitan el trabajo" a los locales, el presidente del CES ha sido tajante: "No hay ninguna verdad" en esa afirmación, citando la evidencia empírica disponible. Sin embargo, ha admitido que es una percepción que se debe respetar y afrontar, ya que "lo que se percibe como real lleva a conductas reales". Ha añadido que, en sentido contrario, los inmigrantes "ocupan trabajos que no ocuparía ningún español hoy en día".

Europa Press Detienen en una playa de Gualchos a 17 inmigrantes llegados en patera

Un ejemplo claro se encuentra en el sector de los cuidados. Según las estimaciones del CES, "el 30% de los cuidados a personas mayores o a niños hoy lo hacen ya personas inmigrantes, especialmente mujeres". Costas ha subrayado que este y otros muchos trabajos no podrían cubrirse sin la mano de obra extranjera, por lo que ha afirmado que hay que agradecer su contribución.

El 30 por 100 de los cuidados a personas mayores o a niños hoy lo hacen ya personas inmigrantes" Antón Costas Presidente del Consejo Económico y Social (CES)

Percepción social y burocracia

Costas ha atribuido la percepción negativa en parte a la concentración de población migrante en ciertos territorios, lo que puede generar una sensación de "saturación". Esta situación, a su vez, puede agravar otros problemas subyacentes como el del acceso a la vivienda. Curiosamente, ha señalado una disonancia: mientras la gente opina de forma negativa sobre el impacto general, su experiencia personal con la inmigración suele ser positiva.

Otro factor clave que alimenta esta percepción es el mal funcionamiento de los mecanismos internos de la administración. La lentitud burocrática en la gestión de los expedientes de extranjería provoca un aumento de la residencia irregular. "Si el sistema administrativo no te funciona ágil para admitir o para rechazar, estás provocando" una bolsa de irregularidad, ha lamentado, añadiendo que la tecnología, lejos de solucionar el problema, "lo ha burocratizado más todavía".

En cuanto a la procedencia, el mayor flujo de migrantes proviene de Centro y Sudamérica, seguido de países del este de Europa y, en tercer lugar, del Magreb. Finalmente, Costas ha defendido que la política migratoria española, aunque con debilidades en el proceso de nacionalización, "está por encima de la media de la Unión Europea" si se compara con países como Francia, Alemania o Italia.