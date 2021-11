¿Qué pasa si se rompe o pierdo mi décimo de Lotería de Navidad?

Se acerca el 22 de diciembre, una fecha marcada en el calendario de muchos españoles. Y con ello, se acerca la ilusión. Para muchos, el sorteo de Lotería de Navidad es, en realidad, el auténtico pistoletazo de salida que abre la puerta a la Navidad.

La Lotería de Navidad es una fecha para ilusionarnos, para disfrutar con los nuestros, pero también lo es para compartir. ¿Cuántas personas comparten un décimo de lotería con sus seres queridos? Familiares, amigos, pareja… lo cierto es que es más común de lo que parece, tanto como tener algún que otro problema con el décimo.

Muchos españoles viven con temor a que su décimo pueda deteriorarse, romperse o incluso perderse. No obstante, tampoco hay que preocuparse en exceso ya que, afortunadamente, se trata de algo que tiene solución.

¿Qué ocurre si se me rompe el décimo de Lotería ?

Es una de las preguntas que más se repiten los días previos a la celebración del sorteo. ¿Qué ocurre si un décimo premiado está roto o dañado? No te preocupes, ya que se trata de un hecho que, afortunadamente, tiene solución.

Según Loterías y Apuestas del Estado, es necesario llevar el décimo a la administración más cercana, independientemente de los daños que tenga el mismo. La administración será la encargada de remitir el décimo al organismo correspondiente para revisarlo y valorar si se puede o no cobrar el premio del mismo.

De hecho, y aunque tu boleto esté realmente dañado —e incluso irreconocible—, siempre habrá una posibilidad de cobrar el premio del mismo, siempre que haya sido un número ganador. En este caso, la organización competente pasará a ser la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En este caso, serán ellos los que emitan un veredicto sobre la validez del mismo y si se trata de un décimo apto para ser cobrado.

En el caso de que tu décimo esté dañado, se recomienda no manipularlo y evitar tratar de solucionarlo por tu cuenta. Olvídate del celo o el pegamento. Simplemente guárdalo en un sobre y dirígete a la administración de Lotería más cercana, quienes se encargarán de remitirlo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

¿Y si lo pierdo?

En el caso de que hayas perdido tu décimo, lo cierto es que la situación cambia un poco y podría complicarse un poco más. Si se trata de un décimo premiado, la forma de cobrar el premio será distinta a si has denunciado la pérdida del décimo antes o después del sorteo. De hecho, los expertos recomiendan hacer la denuncia en cuanto nos percatemos de que hemos perdido el décimo, incluso si es antes del sorteo.

De hecho, se recomienda aportar todo tipo de pruebas del mismo, pudiendo ser fotografías del décimo o fotocopias. De no aportar ningún tipo de prueba gráfica, lo cierto es que la denuncia no servirá de mucho. El objetivo no es otro más que tener localizada tanto la serie, como la fracción e incluso el sorteo correspondiente.





