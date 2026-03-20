Cuadri abre temporada en Las Ventas: seriedad y emoción ya esperan en los corrales

Los toros de Cuadri ya descansan en los corrales de la Plaza de Toros de Las Ventas tras su desembarque en la mañana de este viernes, marcando así el arranque de la temporada en el coso venteño. Una cita inaugural fijada para este domingo 22 a las 18:00 horas, en la que están anunciados Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar.

El regreso de la divisa onubense a Madrid llega cargado de simbolismo. Su ganadero, Luis Cuadri, afronta la cita con la responsabilidad que impone una plaza clave en la historia de la casa: “volver a Madrid es volver a la plaza que le ha dado prácticamente todo”, señala, recordando el vínculo histórico desde los inicios de la ganadería en 1956.

Sobre el encierro reseñado, Cuadri asegura que se trata de una corrida “muy en el aire nuestro, reconocible”, fiel al sello de la casa, que resume en tres pilares: seriedad, integridad y pureza. Pese a las dificultades climatológicas de las últimas semanas, el ganadero se muestra satisfecho con el resultado: “la corrida está rematada como queríamos”.

Con todo preparado para la primera gran cita del año en Madrid, Cuadri mantiene intacta su aspiración en Las Ventas: “echar una corrida completa”, el sueño de cualquier ganadero ante la afición más exigente.