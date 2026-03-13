Territorio Cuadri: el hierro onubense abre temporada en Las Ventas

La ganadería de Hijos de Celestino Cuadri Vides volverá a anunciarse en Las Ventas el próximo 22 de marzo (18:00 horas) con una corrida que será lidiada por Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. El hierro onubense regresa al coso madrileño tras su última comparecencia el 24 de marzo de 2024, tarde en la que Antonio Ferrera cortó una oreja al cuarto toro.

La corrida que prepara Luis Cuadri para Madrid es el resultado de una planificación cuidada. “La empresa se puso en contacto con nosotros el año pasado, pero no nos gustaba lo que teníamos disponible y optamos por administrar un poco la pobreza”, explica el ganadero. El resultado es una corrida que define como “la flor de dos camadas”, compuesta por toros reservados del año anterior junto a otros de esta temporada, lo que permitirá lidiar cuatreños y cinqueños.

Para esta cita, la casa cuenta con doce o trece toros seleccionados, aunque el propio Cuadri subraya que su principal preocupación no es el trapío, sino el comportamiento en la plaza: “Nos preocupa más que embista, intentar echar una corrida en condiciones, lo que pide Madrid”, afirma, recordando además que “el que es bravo, es bravo en enero, febrero y en mayo”.

Entre los ejemplares que más expectativas despiertan en el campo, el ganadero señala algunos nombres propios. Destaca un toro llamado ‘Lobaco’, reservado para Villaseca, y revela un detalle sobre la corrida de Madrid: “Bronceado tiene un hermano de padre y madre, está en la corrida de Madrid”. También menciona otro ejemplar marcado con el número 17 y un toro de nombre ‘Timonero’ que le gustan especialmente.

El regreso del hierro de Cuadri a la plaza madrileña vuelve a poner en escena un encaste que ha dejado momentos históricos en San Isidro, con toros recordados como Clavellino (1993), Poleo (1996), Fogonero (2004), Aragonés (2008), Frijonero (2010) o Podador (2011).