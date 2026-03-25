La variedad cromática para el regreso de Murteira Grave a Arles

La legendaria ganadería de Murteira Grave regresa al Coliseo de Arles el próximo 6 de abril para la tercera y última corrida de toros del ciclo de Pascua. La divisa, de gran porte e historia, vuelve a este emblemático ruedo casi cuatro décadas después de su última aparición.

Un encierro de buenas hechuras y serio

FOTOGALERÍA Los toros de Murteira Grave para Arles

La corrida dispuesta por la ganadería portuguesa es un encierro de buenas hechuras, cuajado, hondo, variado de pelajes y de seria expresión. Durante los últimos años, la divisa ha cosechado importantes triunfos a lo largo de la temporada, ganando un notable interés y ambiente entre los aficionados.

El encierro será estoqueado en horario vespertino por un cartel de toreros banderilleros compuesto por Manuel Escribano, Jesús Enrique Colombo y El Rafi. La terna se enfrentará a la variedad y el sello de una ganadería que ha generado gran expectación.

Un regreso casi 40 años después

La última vez que Murteira Grave lidió en Arles fue el 26 de marzo de 1989. En aquella ocasión, la terna estuvo compuesta por Roberto Dominguez, Manuel Ruiz ‘Manili’ y Paquito Leal.