La tauromaquia crece en España y alcanza una cifra récord de festejos en 2025

La tauromaquia sigue ganando terreno en España. Según el último estudio estadístico presentado por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), la temporada 2025 ha registrado un total de 21.569 festejos taurinos. Esta cifra supone un incremento del 3% en comparación con el año anterior, lo que se traduce en 619 eventos más en la geografía española.

Los festejos populares, motor del crecimiento

El análisis de ANOET demuestra que este aumento se debe principalmente al auge de los festejos populares, que continúan su tendencia ascendente año tras año. En contraste, los festejos con lidia se han mantenido estables, situándose en los 1.500 eventos. La proporción actual es de 14 festejos populares por cada festejo con lidia, una diferencia que se acentúa cada temporada.

La Comunidad Valenciana, a la cabeza

El informe segmenta los datos por comunidades autónomas y revela que la Comunidad Valenciana lidera de forma destacada el ranking nacional. Con 9.582 festejos, esta región representa el 44% de todos los eventos taurinos celebrados en España. El estudio de ANOET señala que todas las comunidades han aumentado su número de festejos, con la única excepción de Castilla y León, que ha experimentado una leve disminución del 1,8%.

A una considerable distancia de la Comunidad Valenciana se sitúan Aragón, Castilla y León, Navarra, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. El informe destaca los casos de Aragón y Navarra, que presentan cifras muy elevadas en relación con su población. Navarra, con 683.854 habitantes, ha celebrado 1.574 festejos, mientras que Aragón, con 1.364.621 habitantes, ha alcanzado los 3.015 eventos, concentrados mayoritariamente en Zaragoza y Teruel. Por su parte, Castilla y León registró 2.234 festejos y Castilla-La Mancha, 1.574.

Otro dato relevante del estudio es la expansión de la tauromaquia a nuevos municipios. En 2025, se han celebrado festejos en 2.170 localidades, lo que supone un incremento del 3,2% respecto a 2024. Esto significa que la tradición taurina se ha extendido a 68 nuevos municipios durante la última temporada.

Radiografía de la lidia en 2025

Durante la temporada 2025 se han lidiado un total de 7.980 reses. El mayor porcentaje de estas lidias corresponde a las corridas de toros, seguidas de las novilladas sin picar y, en tercer lugar, las novilladas picadas. Por comunidades autónomas, el mayor número de reses lidiadas se concentra en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía.

El estudio de ANOET también identifica las ganaderías que más han lidiado en la temporada 2025. Entre ellas se encuentran nombres de prestigio como Alcurrucén, Fuente Ymbro, Garcigrande, Jandilla, Juan Pedro Domecq, Núñez del Cuvillo, Victoriano del Río y Victorino Martín, junto a otras como Albarrán, Álvaro Núñez Benjumea, Castillejo de Huebra, Couto de Fornilhos, Daniel Ruiz, Domingo Hernández, El Capea, El Parralejo, El Pilar, El Retamar, Fermín Bohórquez, Hnos García Jiménez, Julio de la Puerta, La Palmosilla, La Quinta, Montalvo, Pallarés, Puerto de San Lorenzo, San Pelayo, Santiago Domecq, Vellosino y Zalduendo.