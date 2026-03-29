El Tato, de visita en el Club Taurino de Sevilla

Manuel Viera

Dentro de las diversas actividades que lleva a cabo el Club Taurino de Sevilla, en esta ocasión rindió homenaje al matador de toros Raúl Gracia El Tato al cumplirse el treinta aniversario de su alternativa en la Maestranza y, a la vez,recordar su salida a hombros por la Puerta del Príncipe días después del doctorado en la Feria de Abril de 1996

Descendiente por vía paterna de los conserjes de la plaza de toros de La Misericordia donde se crio, El Tato, nacido en Zaragoza en 1972, es actualidad al estar dispuesto a organizar una corridas de toros en su ciudad natal a modo de que no se quede sin festejos taurinos la afición maña por la tradicional fecha de San Jorge, motivada por las lamentables circunstancias por la que atraviesa el coso zaragozano.

El Tato fue también un torero muy querido en Sevilla. Vivió unos años esplendidos en la Maestranza con triunfos importantes y muy recodados por los que tuvieron la suerte de verlo. Sobre todo el debut como novillero, en festejonocturno en los primeros días del mes de septiembre de 1991, con reses del Marqués de Albaserrada. Debutó como matador de toros un jueves de prefería en abril de 1996 lidiando los toros de Victorino Martín, ganadería que esa misma tarde hizo también su debut en la plaza de toros de Sevilla.

Su actuación impacta en la afición por su valor, su temple y su capacidadpara la lidia, dejando tal huella que, solo 9 días después, coge una sustitución al cambiarse la ganadería anunciada y desistir torear dos de los matadores anunciados. Sólo “El Litri” se quedó en una demostración de responsabilidad, decompañerismo y de respeto a la afición de Sevilla. Raúl corta tres orejas a serios toros de Ramón Sánchez Ibargüen logrando abrir la ansiada Puerta del Príncipe.

El Club Taurino de Sevilla agradece la comparecencia del diestro maño, además de su sinceridad al compartir sus vivencias con los miembros de la entidad de forma cercana y distendida, mostrándoles su admiración y respeto.