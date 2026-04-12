La escuela de vida: “La frase de un médico te puede sanar más que cualquier búsqueda en Google”

La práctica del autodiagnóstico por internet se ha convertido en una preocupación de primer orden para la comunidad médica. La Organización Médica Colegial ha advertido sobre los graves riesgos de esta costumbre, alertando sobre la desinformación, las pseudoterapias y un fenómeno creciente: la cibercondría o hipocondría digital.

Un paciente ya diagnosticado

Los profesionales sanitarios constatan este problema a diario en sus consultas. La endocrina Carmen Candela asegura que "muchísima gente viene con un diagnóstico hecho a la consulta", solicitando pruebas específicas basadas en lo que han visto en redes sociales. Esta situación, describe resulta muy incómoda para el médico: "lo que te brota decir por dentro es, entonces, ¿para qué vienes?".

No existen enfermedades, existen enfermos"

Candela subraya que el cuerpo humano no es una máquina con soluciones universales, un concepto que resume en la máxima médica "no existen enfermedades, existen enfermos". Según la experta, la psique juega un papel fundamental que los algoritmos no pueden interpretar, ya que puede tanto enfermar al cuerpo como sanarlo. La complejidad del ser humano hace que un diagnóstico basado únicamente en síntomas aislados sea, además de incompleto, muy peligroso para el propio paciente.

La pérdida del factor humano

Pero, ¿qué lleva a los pacientes a buscar respuestas en la red? Una de las razones es el deterioro de la relación médico-paciente. Algunos pacientes lamentan que los facultativos "tienen muy poco tiempo para atender" y que la comunicación es cada vez menor, hasta el punto de que "el médico no ha levantado la vista del ordenador y no me ha mirado ni a la cara".

El médico no ha levantado la vista del ordenador y no me ha mirado ni a la cara"

Expertos reivindican la importancia de la exploración física y el contacto directo, prácticas que, aseguran, se han ido perdiendo. Una palabra de tranquilidad de un profesional puede ser más sanadora que cualquier búsqueda en internet. Como apunta el psicólogo Pedro Martínez, la propia expresión facial y la seguridad que transmite un médico "muchas veces cura".

Charlatanes y remedios absurdos

El problema se agrava con la proliferación de charlatanes y supuestos influencers que actúan como curanderos digitales. Un caso reciente es el del futbolista Marcos Llorente, quien recomendó tomar el sol sin protección, contradiciendo el consenso dermatológico. Estos remedios absurdos y consejos sin rigor científico calan en una parte de la población, generando aún más confusión y riesgo.

Las consecuencias de esta desinformación ya son palpables. Los psicólogos también observan cómo algunos pacientes intentan sustituir la terapia profesional por la inteligencia artificial, con los consecuentes efectos secundarios. Además, este fenómeno alimenta posturas peligrosas, como los movimientos antivacunas, que han contribuido al repunte de enfermedades erradicadas y que ya suponen problemas sociales muy graves.