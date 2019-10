Perera: “Nunca una faena mía en Madrid había alcanzado ese éxtasis”

Ha sido uno de los triunfadores de la temporada. De principio a fin pese a que aún le restan el festival benéfico del 12 de octubre de Sevilla y una última tarde este domingo en la Feria del Pilar de Zaragoza. Miguel Ángel Perera ha cuajado una de las temporadas más regulares de sus quince años de alternativa.

“Ha sido una temporada positiva y muy bonita. Arrancó con ciertas dudas tras dejar a Fernando Cepeda con el que estuve desde 2006. Arrancaba una etapa nueva con profesionales que ya conocía pero siempre con esas dudas de las etapas que comienzan. Pero se han cumplido todas las esperanzas que tenía puestas en este año”. Así definió el torero extremeño su campaña.

Unos triunfos en las principales plazas que “cuentan y te dan crédito para defender el sitio que uno cree que se ha ganado. Aunque tampoco son todo porque me he quedado también fuera de ferias donde otros años he triunfado”.

"Siempre me planteo las temporadas, como dice Cholo Simeone, partido a partido"

Lo que tiene claro Perera es que el único pero a esta campaña ha sido “la espada, que me ha dejado sin triunfos en plazas como Arles donde pude cortar cuatro orejas, tres en Pamplona, tres en Valencia, cuatro en Algeciras, las dos de Otoño en Las Ventas... han sido tardes de mucha rotundida que no tuvo rotundidad con la espada. Quizá si hubiese entrado la espada hubiese podido entrar en plazas como Bilbao, San Sebastián, Logroño, donde otros años he triunfado y este año no he estado”.

Sin embargo, el gran regusto a esta temporada llegó la tarde del pasado 29 de septiembre. Una tarde en la que Perera cuajó a 'Portugués' de Núñez del Cuvillo tras las protestas iniciales que tuvo el toro.Sin embargo, la espada le dejó sin su séptima puerta grande en Las Ventas. “No dejo de pensar en 'Portugués'. Si llego a matarlo era refrendar una tarde, una temporada y quince años de alterantiva. Pero esa tarde refleja la madurez de mi toreo y toda la capacidad que ha marcado mi carrera hasta la fecha. Pero tampoco me paro a pensar a largo tiempo. Lo que tengo claro es que la mitad de mi carrera ya la he pasado, no me quedan otros quince años”.

Una tarde muy especial, porque según confesó Perera en El Albero, “nunca la había sentido así a la plaza de Las Ventas, ni siquiera el día del triunfo con el toro de Adolfo, ni el día de mi encerrona en Otoño. Nunca una faena mía en Madrid había alcanzado ese éxtasis y el ambiente con que se vivió. Vi a la gente en pie y notaba cómo se esperaban las tandas dándole distancia al toro. Fue un cúmulo de sensaciones muy bonitas. Como lo que viví ese día, no lo había sentido”.

Una tarde ésta de la Feria de Otoño con el ambiente a la contra de un sector del público venteño. “Es cierto es que hay ser justos y no toda la plaza estaba así. Pero el sector que sí estaba con esa intención es más ruidoso. No sé cuántos son, pero son los más ruidosos. El hecho de torear casi cuaranta tarde, en las principales ferias y venir a Madrid en Otoño con uno de los triunfadores del año, creo que decían mucho de mi compromiso. No quiero que me regalen nada, pero tampoco que me ninguneen. Por eso 'jodió' más a los que esperaban que Ureña me derrotara”.

Cierta parte de la afición madrileña le recriminaba unos 'besos' que Perera les lanzó durante su puerta grande en la última Feria de San Isidro y que el torero explicó así en COPE.es.: “Soy muy cariñoso en momentos de júbilo. Peor sería hacerles un corte de mangas. La siguiente vez no lo seré... Pero hay que entender el momento de presión y tensión que un torero vive. Y que uno no pueda expresarse. Estamos en un país libre y hay que defender la libertad de expresión. Pero nunca he hecho algo con maldad”.

“Es muy triste ir a un espectáculo con la idea de 'joder' a un artista”

Perera también explicó sus declaraciones al canal Toros de Movistar Plus y su forma de entender la suerte de varas: “¿Yo falté al reglamento en algún momento? Mis toros entraron dos veces al caballo. Y vuelvo a preguntar... ¿la gente pagó una entrada por ver a Ureña y a Perera por hacer el toreo que les emociona o por ver una suerte de varas espectacular y que luego en la muleta no se viese nada? Yo entiendo que la suerte de varas es fundamental y yo la respeto. Si queremos más espectacularidad me tendré que apuntar a las corridas concursos y poner el toro a veinte metros. Pero mis toros cumplen con el tercio de varas. Entran dos veces al caballo y después sirven para la muleta. Si renunciase a eso, estaría en contra del espectáculo que yo debo dar”.

Por último, Perera recordó que “a alguno puede que se le haya olvidado que soy el único torero que le ha cortado dos orejas a un toro de Adolfo Martín en Madrid. Es cuestión de ver el vaso según quién lo bebe. No quiero crear polémica, al revés. Yo defiendo mi postura como una opinión libre, que puede que no sea la correcta, pero es la mía. Pero no se puede cuestionar todo”, concluyó.