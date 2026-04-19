Oreja al sello de Alejandro Marcos y la entrega de Jorge Isiegas en Valdilecha

Valdilecha dejó una tarde de argumentos firmes de cara a la Copa Chenel. Alejandro Marcos y Jorge Isiegas dieron un paso al frente al cortar una oreja cada uno a los toros de Buenavista, los de mejor condición del encierro, mientras que Fabio Jiménez volvió a dejar patente su concepto, lastrado de nuevo por el acero.

El momento más rotundo llevó la firma de Alejandro Marcos en el cuarto. Ya de salida dejó lo más lucido con el capote y, después, aprovechó el buen fondo del de Buenavista para construir una faena de corte clásico, templada y con gusto por ambos pitones. Esta vez sí pudo expresar con claridad su toreo y, aunque la estocada cayó algo tendida y trasera, fue suficiente para pasear una oreja. Con el primero de su lote, de Sao Torcato, poco pudo hacer ante la violencia y la falta de poder del animal; aun así, tiró de actitud y oficio para dejar muletazos meritorios, sin rematar con la espada.

También tocó pelo Jorge Isiegas, que encontró premio en el quinto, otro de los destacados de Buenavista. No se dejó ver de capa, pero en la muleta fue a más, permitiendo al maño firmar tandas de buen trazo por el pitón derecho. Hubo conexión con los tendidos en una faena de menos a más que remató de estocada para cortar la oreja. Antes, con el segundo de Sao Torcato, dejó una labor de mérito ante un toro incómodo y de embestida exigente; a base de firmeza logró arrancar pases de valor, aunque el fallo con los aceros le dejó en una vuelta al ruedo tras aviso.

Por su parte, Fabio Jiménez volvió a dejar detalles de torero caro, aunque sin recompensa. En el sexto, más terciado y deslucido, logró someter la embestida hasta cuajar varias tandas de naturales de mucha calidad y buen gusto, además de momentos estimables por el derecho. Todo se diluyó con la espada, muy desacertado tras un percance al entrar a matar. Ya en el tercero, un toro con cierta clase pero venido a menos, dejó pasajes interesantes —mejor sobre la diestra— que tampoco tuvieron refrendo con el acero. Fue silenciado en ambos turnos