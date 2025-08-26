Morante, sin reaparecer: lo que ya se ha perdido y lo que aún está en el aire

La reaparición de Morante de la Puebla continúa siendo una incógnita. El diestro sevillano, que sufrió una grave cornada en el muslo derecho el pasado 10 de agosto en Pontevedra, arrastra todavía las secuelas de aquel percance y de otros golpes sufridos durante el verano.

El torero ya se ha perdido las citas de Huesca, San Sebastián, Gijón, Ciudad Real, su doblete en Málaga, Bilbao, Cieza, Toro, Almagro y hoy martes en Cuenca. Pese a las pruebas realizadas en su finca de La Malvaloca y en la ganadería de Núñez del Cuvillo, la recuperación no ha sido la esperada y su regreso sigue pendiente de una evolución favorable.

pontevedra Morante de la Puebla sufre una cogida en Pontevedra en el primer toro y es atendido de una grave cornada

La siguiente fecha marcada en rojo es Almería, el jueves 28 de agosto, donde está anunciado junto a Fortes y Juan Ortega en el cartel estrella de la feria de la Virgen del Mar. A partir de ahí, su agenda es intensa: Alcalá de Henares (29), Linares (30) y San Sebastián de los Reyes (31), para cerrar agosto con un calendario muy exigente.

Septiembre también llega cargado de compromisos con plazas como Palencia, Colmenar Viejo, Aranjuez, Melilla, Valladolid, Murcia, Salamanca o Sevilla, antes de afrontar en octubre las citas de Úbeda, Zaragoza y Madrid, además de la esperada presencia en Jaén para cerrar campaña.

De momento, la incógnita sobre su reaparición mantiene en vilo a empresas y aficionados, que aguardan un gesto definitivo del cigarrero para volver a ver al torero de La Puebla en el ruedo.