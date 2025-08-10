Morante de la Puebla sufre una cogida en Pontevedra por el primer toro y tiene que ser llevado a la enfermería: varias heridas graves

José Antonio Morante de la Puebla ha sufrido una cogida este domingo durante la primera corrida de la Feria de Pontevedra, la cita taurina más destacada de Galicia. El torero ha sido derribado por el primer astado de la tarde y ha tenido que abandonar la plaza para ser atendido en la enfermería. Aunque las primeras valoraciones indican que la lesión no reviste gravedad, sí se ha descrito como «extensa». El pitón ha llegado a rasgar la taleguilla en la zona del muslo derecho. La lidia ha sido rematada por su compañero de cartel, Alejandro Talavante.

El incidente se ha producido ante Carrillón, toro de 520 kilos perteneciente a la ganadería Garcigrande. El animal, de fuerza limitada y embestida corta, ha sido llevado por Morante al centro del ruedo en busca de mayor lucimiento. Con su habitual técnica y entrega, ha logrado dominarlo durante varios compases, aunque la faena implicaba un alto riesgo. Finalmente, el astado lo ha alcanzado, y dos miembros de su cuadrilla lo han trasladado en volandas hasta la enfermería. A

EL PARTE MÉDICO DE MORANTE DE LA PUEBLA

El diestro José Antonio Morante de la Puebla presentaba herida por asta de toro en cara interna muslo derecho, herida anfractuosa de 10 cm que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de aductor mayor con 2 trayectorias: una descendente de 8 cm y otra ascendente de 6 cm, lesiones que son de pronóstico grave, que le impiden continuar la lidia.

El lesionado después de asistido se traslada al Hospital Quirón-Pontevedra.