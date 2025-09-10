Miguel Andrades y su confirmación en Las Ventas: “Con la verdad se llega a todos lados”

Miguel Andrades confirmará su alternativa este domingo 14 de septiembre en la plaza de toros de Las Ventas, en el primero de los desafíos ganaderos del mes torista por excelencia. Se anuncian toros de José Escolar y Rehuelga para un cartel que completan Damián Castaño y Juan de Castilla, con inicio fijado a las 18:00h.

El joven torero regresa a la Monumental madrileña apenas tres meses después de tomar la alternativa en Alès (Francia) el pasado 31 de mayo, en un cartel con Sánchez Vara como padrino y Damián Castaño como testigo. Antes, en abril, dejó una gran impresión como novillero en Madrid con un lote de Hnos. Sánchez Herrero, saludando ovación y dando una vuelta al ruedo que pudo tener premio mayor. También en 2023 se había presentado con picadores en Las Ventas, saludando otra calurosa ovación tras la lidia de un ejemplar de Guadaira.

De todas esas tardes, Andrades guarda un recuerdo especial: “Fue casi más especial que la alternativa. Me llevé momentos maravillosos, de esos que sueña cualquier niño en una tarde así”, señala el torero jerezano, que vuelve a Madrid con “las expectativas muy altas y ojalá poder rematar lo que nos dejamos”.

Miguel Andrades es un torero diferente, con una personalidad única y muy ligado a la variedad de encastes, con novilladas estoqueadas de prácticamente todos los hierros de la cabaña brava en España y Francia. “Conmigo nadie se aburre, y creo que eso es fundamental”, asegura al ser preguntado por su concepto.

Con los alicientes ganaderos de Escolar y Rehuelga —Albaserrada y Santa Coloma—, Andrades es consciente de que la cita puede abrirle las puertas de las grandes ferias. Llega preparado y responsabilizado, con un lema muy claro: “Con la verdad se llega a todos lados. Solamente hay un camino y es el de la humildad, el trabajo y el esfuerzo. Ojalá pasen cosas bonitas el domingo y disfrutemos todos. Dios quiera”.