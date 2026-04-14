Julio Norte, tras Motril, se convierte en el primer finalista del Circuito de Andalucía

El novillero Julio Norte se ha convertido en el primer finalista del Circuito de Novilladas de Andalucía 2026. Su triunfo en la primera semifinal, celebrada en Motril, le ha asegurado un puesto en la gran final del próximo 14 de junio en Málaga. El salmantino ha alcanzado la mejor puntuación del festejo, con un total de 22,19 puntos, después de una brillante faena que le ha valido para cortar tres orejas.

Una actuación de firmeza y capacidad

La actuación de Julio Norte en la plaza de Motril ha sido de gran nivel, donde ha demostrado firmeza, verdad y capacidad. Estas cualidades le permitieron desorejar a su lote y obtener el pase directo a la final, consolidándose como un serio aspirante al título del certamen.

Quintana y Rejas, cara y cruz de la semifinal

En segunda posición ha finalizado el cordobés Manuel Quintana, quien ha sumado una puntuación de 18,39 puntos. Esta cifra, que incluye 0,5 puntos extra gracias al voto del público, le permite mantener opciones de estar en la final a la espera de lo que suceda en la segunda semifinal del circuito.

La cruz de la jornada ha sido para el granadino Iván Rejas, que con 17,60 puntos ha cerrado la clasificación y ha quedado fuera del certamen. Pese a la eliminación, Rejas ha dejado una grata imagen ante la afición, mostrando una notable evolución, madurez y ambición durante su paso por el festejo.

Aracena decidirá el cartel definitivo

La atención se centra ahora en la segunda semifinal, que se celebrará este domingo en Aracena. En esta cita, los novilleros Víctor Barroso, Dennis Martín e Isaac Galvín se disputarán el segundo billete directo a la final. El cartel de Málaga se completará con el novillero con la mejor puntuación global entre los que no hayan logrado el triunfo en sus respectivas semifinales, lo que asegura la máxima competencia.