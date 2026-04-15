Las claves de la lesión de Alcaraz y los posibles plazos de recuperación: el objetivo es llegar a Roland Garros en las mejores condiciones

Malas noticias para Carlos Alcaraz. El tenista murciano ha confirmado en rueda de prensa su retirada del Conde de Godó por problemas en su muñeca, una lesión que finalmente ha resultado ser más grave de lo que se pensaba en un primer momento. "Es una lesión más seria de lo que pensábamos", ha apuntado el propio Alcaraz.

Es una lesión más seria de lo que pensábamos" Carlos Alcaraz

El origen de las molestias

Las alarmas saltaron durante su debut en el torneo barcelonés contra el finlandés Otto Virtanen, cuando Alcaraz tuvo que ser atendido. A pesar de poder finalizar el partido y ganar, las sensaciones no eran buenas. El tenista sintió las molestias en el noveno juego del partido en la zona del antebrazo y la muñeca, un área que ya le ha dado problemas en el pasado.

Según el especialista en tenis de la Cadena COPE, Ángel García, el estilo de juego de Alcaraz, descrito como "muy violento, muy vertiginoso, muy agresivo", provoca que esa zona del cuerpo sufra por la gran cantidad de golpes que genera con su muñeca. Aunque inicialmente se hablaba de molestias, las pruebas médicas han confirmado una "pequeña lesión".

Roland Garros, el gran objetivo

La gran incógnita ahora es el tiempo de recuperación. No hay plazos definidos y todo apunta a que no se arriesgará lo más mínimo. El calendario en el tenis lo marcan los Grand Slams, y el objetivo prioritario es llegar a Roland Garros en plena forma. "Si está para jugar Madrid, jugará, si está para jugar Roma, jugará, y si no, esperará a París", explica García.

Esta estrategia recuerda a la de hace dos años, cuando una lesión en Montecarlo le dejó fuera de Barcelona y Roma, pero acabó ganando Roland Garros. Alcaraz ha afirmado que ha decidido "escuchar" a su cuerpo. "Con mucha tristeza tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible con el equipo", ha declarado.

El Mutua Madrid Open, en el aire

La participación de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open está en "seria duda". El torneo empieza el 20 de abril y el debut del murciano sería el sábado 25, por lo que tiene un margen de unos diez días para recuperarse. Sin embargo, la incertidumbre es máxima.

Desde la organización del torneo de Madrid, la respuesta a la posible presencia de Alcaraz es un "espero", pero cargado "de ilusión y de deseo", no de certeza. La prioridad absoluta es la recuperación total, aunque eso signifique ausentarse ante el público español, porque como ha señalado, "en ningún momento va a tomar el más mínimo riesgo".