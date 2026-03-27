Isaac Fonseca, ante su regreso a Madrid: "Vengo con un machete entre los dientes"

El torero Isaac Fonseca regresa a Madrid este domingo con una declaración de intenciones. En una entrevista en el programa El Albero de la Cadena COPE, el diestro mexicano ha asegurado que llega con la máxima ambición a su primer compromiso en Las Ventas. Preguntado por si venía 'con el cuchillo entre los dientes', Fonseca fue contundente: «creo que vengo con un machete», una frase que refleja su determinación.

Fonseca se enfrentará a los toros de Dolores Aguirre en un cartel que comparte con Antonio Ferrera y Cristian Pérez. El mexicano reconoce la responsabilidad que implica torear en Madrid, pero la asume como un estímulo. «La presión, el miedo, todo esto, pues, ahora se intensifican estos días, pero creo que esto es lo que queremos los toreros», ha confesado, añadiendo que la plaza madrileña «hace sacar lo mejor de mí» y que «eso es maravilloso».

Un camino de injusticias

Su regreso está marcado por el recuerdo de su actuación en la feria de San Isidro del año pasado, donde cortó una oreja al exigente toro Brigadier de Pedraza de Yeltes. Sin embargo, aquel triunfo no se tradujo en los contratos esperados, una situación que el colaborador de 'El Albero', Pablo, ha calificado como una «tremenda injusticia». «Después de haber sido reconocido de esa manera en Madrid, en San Isidro, pues parece que se olvidan de uno», ha lamentado.

Isaac Fonseca, aunque reconoce la frustración, prefiere centrarse en el futuro y en seguir luchando. «Hay de dos, o te vienes arriba y dices tú, vamos a seguir, a triunfar y demás, o o te echas, pues, al canasto», ha explicado sobre su mentalidad. El torero asume que debe «dar más todavía» para que se abran las puertas que considera que merece, afirmando que «nadie dijo que era fácil».

El diestro también ha recordado otros momentos en los que sintió que el sistema no fue justo con él, como tras cortar dos orejas a un novillo en Sevilla o tres en Valencia, actuaciones que no le aseguraron un puesto en las ferias de corridas de toros. «Rayos, no sé qué pasó, pero aquí está Fonseca», ha sentenciado.

Una nueva dimensión artística

A pesar de las dificultades, Fonseca no ha dejado de prepararse. Viene de una intensa temporada americana con 32 festejos, frente a los cuatro que toreó en España. Curiosamente, ha afirmado sentirse «más reconocido aquí, con ese reconocimiento por mi toreo que en mi propio país» en algunas ocasiones, aunque valora las críticas constructivas que le forjan.

El torero mexicano cree que ha evolucionado y puede mostrar una nueva faceta. «Este año se puede ver otra dimensión de Fonseca», ha asegurado. Aunque sabe que la corrida de Dolores Aguirre exige ser un «lidiador», confía en que surja la oportunidad de expresarse artísticamente: «Tengo fe y me estoy mentalizando a que también salga un toro de Dolores que me pueda dejar expresar esa otra faceta».

Para su cita de este Domingo de Ramos, Fonseca no estrenará traje, sino que usará uno «especial» para él, reservando el estreno de un nuevo vestido de Justo Algaba para la próxima Feria de San Isidro. Un pequeño detalle para un día que espera que sea un punto de inflexión en su carrera.