Guillermo Hermoso de Mendoza vuelve a los ruedos por Navidad en México
El rejoneador navarro reaparecerá el 25 de diciembre tras superar la meningoencefalitis que le mantuvo más de diez días hospitalizado.
El rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza ya tiene fecha fijada para su reaparición. Según informa mundotoro.com, el jinete volverá a torear el próximo 25 de diciembre en la plaza de toros mexicana de San Juan del Río, después de haberse recuperado de la meningoencefalitis que le mantuvo hospitalizado durante más de diez días.
Una recuperación satisfactoria
Tras recibir el alta hospitalaria, el torero comenzó un proceso de rehabilitación con el objetivo de recuperar al cien por cien la coordinación y el equilibrio. La buena respuesta de Hermoso de Mendoza a este tratamiento ha sido clave para tomar la decisión de volver a los ruedos y continuar con su campaña mexicana.
Después de su compromiso en San Juan del Río, el rejoneador tiene previsto actuar en otras plazas como Tenabo, San Miguel de Allende o Mérida. Durante este tiempo, seguirá de cerca la evolución de las posibles secuelas de la inflamación cerebral que ha sufrido.
