Emilio de Justo y Marco Pérez, a hombros con tres orejas cada uno en Murcia

os diestros Emilio de Justo y Marco Pérez, que han empatado a tres orejas, con salida a hombros, han sido los triunfadores de la cuarta corrida de la Feria Taurina de Murcia, celebrada este sábado en el coso de la Condomina, en la que Sebastián Castella se ha ido de vacío.

Castella ha toreado bien de capote y ha estado aseado con la muleta en el primero de su lote, pero el fallo con la espada le ha privado de obtener mayor recompensa que el silencio.

En el que ha hecho cuarto, un toro sin clase ni casta, el diestro no ha tenido opciones de triunfo, aunque lo ha intentado.

El mejor toreo de la tarde ha de ser anotado en la contabilidad particular de Emilio de Justo, que ha sabido dar la adecuada réplica a los dos toros de su lote, que han sido nobles y repetidores.

El toreo más hondo y firme ha estado en su segundo, al que había recibido con una larga cambiada de rodillas, para más adelante iniciar su labor con la muleta también de rodillas y a continuación ligar tandas de muletazos y de naturales de bellas formas y resultado artístico destacado y con transmisión a los tendidos.

Marco Pérez ha estado decidido ante su primero, que no acabó de entregarse y ante al que ha estado fresco de ideas y muy decidido en una faena premiada con una oreja.

Faenón el que ha cuajado el joven diestro en el último de la tarde, otro importante ejemplar de Juan Pedro Domecq, al que ha realizado una lidia de mucha transmisión, clara y rotunda, con series que han salido con toda naturalidad y belleza por uno y otro pitón, llegándose a pedir el rabo.