Curro Vázquez y la familia Murube, protagonistas de los premios de la RUCTL

Foto de los galardonados en la IX Edición de Premios de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia

La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL) ha celebrado la IX edición de sus premios anuales en la histórica Real Venta de Antequera de Sevilla. El emblemático espacio ha sido recuperado para la ocasión gracias al compromiso de la familia de la Fuente Rojas, que ha hecho posible su reapertura, un gesto que la organización ha agradecido por su valor patrimonial.

La jornada comenzó con una misa en recuerdo de los asociados fallecidos y continuó con la Asamblea General Anual, que reunió a cerca de cien ganaderos. Durante la misma, se ha aprobado el presupuesto para el año 2026 y se han reforzado las líneas de trabajo de la institución.

Premios a la trayectoria y el compromiso

La entrega de premios, conducida por Elena Salamanca, ha reunido a cerca de doscientas personas. El galardón a la Trayectoria Ganadera ha recaído en la familia Murube, quinta generación de criadores. José Murube ha recogido el premio en un homenaje a toda una estirpe.

Por su parte, el maestro Curro Vázquez ha recibido el premio al Compromiso con el toro bravo por una carrera guiada por la integridad y el respeto al toro. El reconocimiento llega días antes de la concesión del Premio Nacional de Tauromaquia y el diestro, emocionado, ha ofrecido unas palabras de agradecimiento.

El reconocimiento más emotivo

El momento de mayor intensidad ha llegado con el premio a la Defensa de nuestros valores, concedido a Liliana Sáenz. Hija de Nati, fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz, puso voz al dolor y la esperanza de las víctimas en el funeral celebrado en Huelva.

Su intervención, serena y humana, ha provocado que las doscientas personas que llenaban la sala se pusieran en pie en una larga, unánime y sentida ovación.

Apoyo institucional al campo bravo

Finalmente, el premio al Apoyo a los ganaderos ha sido para Antonio Sanz, consejero de Interior, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. La RUCTL ha reconocido con este galardón su respaldo decidido y su firme apuesta por la defensa de la tauromaquia como patrimonio cultural. Al acto han asistido también el torero Pablo Aguado y el empresario José María Garzón.