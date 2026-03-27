El Circuito de Novilladas de Andalucía define su ruta hacia La Malagueta

El Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur de Sevilla se ha convertido en el epicentro de la ilusión taurina andaluza con la celebración del sorteo oficial de las semifinales del Circuito de Novilladas de Andalucía 2026. El acto define el camino para los seis aspirantes que sueñan con alcanzar la Gran Final de Málaga.

Máxima expectación y respeto

El evento ha contado con la participación de los propios novilleros clasificados, quienes han subido al estrado siguiendo el orden de puntuación obtenido en las fases previas para definir los emparejamientos. Tras completarse el sorteo, los protagonistas han manifestado su absoluta conformidad con las ganaderías asignadas.

En un ambiente de máximo respeto, los seis espadas han coincidido en su deseo de "ofrecer su mejor versión" ante la afición. Son conscientes de que estas dos citas en Motril y Aracena son el último filtro antes de la cita definitiva del 14 de junio.

Carteles de las semifinales

Los triunfadores de estas dos tardes obtendrán el pasaporte directo para la gran final que tendrá lugar en la Plaza de Toros de Málaga el próximo 14 de junio. Tras el sorteo celebrado en la capital hispalense, las combinaciones han quedado conformadas de la siguiente manera:

- Sábado, 11 de abril / MOTRIL (GRANADA) .- Novillos de Ave María para Julio Norte, Iván Rejas y Manuel Quintana.