Calasparra redobla la apuesta torista de su Feria del Arroz con dos desafíos ganaderos

El Ayuntamiento de Calasparra, la Mesa de Trabajo y la empresa Chipé Producciones, dirigida por Pedro Pérez ‘Chicote’, han presentado oficialmente el plantel ganadero de la próxima Feria Taurina del Arroz en un acto celebrado en la Casa de la Cultura y que despertó una notable expectación entre los aficionados.

La principal novedad de la próxima edición será la programación de dos desafíos ganaderos, una fórmula que ya tuvo una gran acogida en 2025 y que refuerza la personalidad torista de una feria considerada como la más torista de España en el ámbito de las novilladas. Por primera vez en sus 35 años de historia, Calasparra acogerá dos enfrentamientos directos entre hierros de máximo prestigio.

Del 3 al 8 de septiembre, el certamen de la Espiga de Oro constará de seis novilladas con reses de María Cascón, Aldeanueva, Raso de Portillo y Rehuelga, además de los dos desafíos ganaderos protagonizados por Prieto de la Cal frente a Partido de Resina y Miura frente a Fuente Ymbro, conformando un elenco de gran variedad de encastes y marcado carácter.

Durante la presentación, Pedro Pérez ‘Chicote’ subrayó que Calasparra “vuelve a madrugar para presentar un elenco ganadero de máximo nivel”, destacando especialmente la presencia de ganaderías históricas y la apuesta por la diversidad genética, siempre en consonancia con la exigencia de la afición local.

Asimismo, se anunció el refuerzo del Certamen Espiga de Plata, que alcanza su XVII edición y que este año recupera el formato de dos novilladas sin picadores, dando cabida a doce jóvenes valores con ganado de Nazario Ibáñez y Daniel Ramos. El empresario confirmó también que se mantienen los precios y las facilidades de pago para los abonados.

Por su parte, la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, destacó que esta programación consolida a la localidad murciana como “una referencia indiscutible del calendario taurino”, poniendo en valor la seriedad, la integridad y el compromiso con el futuro de la tauromaquia. También avanzó que la feria incluirá un Concurso de Recortes, cuya fecha se dará a conocer próximamente.