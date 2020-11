Antonio Bañuelos, en Fin de Semana COPE

“Es la primera vez en la historia en la que se no se celebran ferias taurinas. Ni durante la guerra ni durante algún tipo de epidemia se había suspendido una temporada taurina como ha ocurrido ahora”, fueron las palabras con las que Antonio Bañuelos definió la situación por la que atraviesa el sector ganadero de bravo tras meses de parón casi generalizado.

El presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia explicó a Cristina López Schlichting que esta situación ha producido “un atasco de la oferta ante la escasa o nula demanda. Estamos hablando de un producto perecedero como es el toro bravo, que come a diario y que tiene una edad límite para su lidia. Por lo tanto, al no tener perspectivas a corto y medio plazo, el dar por finalizada una temporada en la que se ha lidiado el 1% de los toros previstos, la situación ganadera es mala, caótica y produce efectos negativos. Se están eliminando cabezas de forma no artística y terminando su carne en la cadena alimentaria con un precio de un 10% del coste de su producción”.

El ganadero burgalés relató en los micrófonos del Fin de Semana de COPE que “hay 1000 ganaderías entre España, Francia y Portugal, y en nuestro país hay 500.000 hectáreas de dehesa dedicadas a la cría del toro de lidia. Es una cifra importantísima para la biosfera y el ecosistema español que soporta en sus espaldas el ganadero de bravo. Si desapareciese la crianza del toro, se vería perjudicada la biosfera y toda la fauna y flora que convive junto al toro y podría afectar incluso, al clima de España”.

Bañuelos se quejó de las nulas ayudas que esta recibiendo el sector taurino por parte del Gobierno de España en una crisis como la actual y puso como un ejemplo claro: “El sector taurino aporta 140 millones de euros al año a las arcas del Estado en concepto de IVA, es la segunda cifra más alta de todas las industrias culturales. Por el contrario, sólo recibimos de los Presupuestos Generales del Estado 60.000€ que llegan desde el Ministerio de Cultura. 30.000 € para el Premio Nacional de Tauromaquia y otros 30.000 € para la Fundación Toro de Lidia”.

Además de esta desigualdad, el criador de bravo también se quejó de que “la venta del toro en el campo sigue grabada con el 21% de IVA al no considerársele como bien agrícola ni cultural. Y para agravar todo más, la pasada semana vimos en Bruselas como grupos políticos no afines a los intereses de la defensa del toro, incluidos algunos españoles, han votado varias enmiendas para que la vaca de lidia sea excluida de las ayudas de la PAC. Y desgraciadamente han sido votadas por siete eurodiputados del PSOE y por todos los de Podemos, que deberían defender los intereses de las ganaderías de España en el Consejo Europeo”.

De llevarse a cabo estas exclusiones, “contrarias a los principios del derecho comunitario europeo”, Bañuelos cree que irían “en contra de la estrategia estrella de la Comisión Europea que es el Pacto Verde. Que tiene dos líneas: la biodiversidad y lo que han llamado “de la granja a la mesa”, que es poner en valor la carne del toro de lidia como raza pura y patrimonio español”, concluyó el ganadero.