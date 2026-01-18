José María, gaditano tras adelgazar 200 kilos: "No me lo creo; en el hospital podía levantarme 5 segundos de la cama y ahora me desenvuelvo solo en casa para las tareas básicas"

La historia de José María Fernández es la de un renacimiento. Este gaditano de San Fernando ha logrado perder cerca de 200 kilos después de haber llegado a pesar 360 y ha vuelto a hacer algo que para él era impensable: caminar. Así lo ha contado en el programa 'Fin de Semana' de COPE, donde ha compartido con Cristina López Schlichting los detalles de su increíble proceso de superación.

Atrapado en su propio cuerpo

Hace casi dos años, su vida se reducía a una habitación de 12 metros cuadrados. Postrado en una cama durante 15 meses, con 49 años y un peso de 360 kilos, su cuerpo había dicho basta. "Yo así tampoco puedo estar, yo necesito vivir", confesaba entonces, cuando ir al baño era una tarea imposible y sufría enfermedades gravísimas, como una elefantiasis muy desarrollada en una pierna.

El gran cambio del gaditano José María Fernández tras adelgazar 200 kgs

Su caso se hizo público y su rescate fue una operación compleja que requirió la intervención de 17 bomberos y una grúa para poder sacarlo por la ventana de su balcón. Fue trasladado al hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde permaneció ingresado 361 días y comenzó la que sería la gran transformación de su vida.

Volver a vivir

Hoy, José María es un hombre nuevo, como él mismo reconoce. Su principal meta era volver a ponerse en pie, algo que ha logrado con esfuerzo y determinación. "Lo que a mí más me conmueve es poder ser yo y volver a hacer las cosas que era impensable que yo volviera a hacer otra vez, como andar, recibir a alguien o ir al baño", ha explicado.

Aunque ha contado con ayuda médica, una operación de reducción de estómago y el apoyo de nutricionistas, José María reivindica su propio tesón como motor del cambio. "Todo lo que yo hice después de andar y todo eso fue gracias a mí, porque a mí nadie me cogió y me dijo: 'tienes que andar'", subraya, reconociendo que sin la ayuda inicial no lo habría logrado: "Es que si no hubiera sido por vosotros, por los medios y por las personas que me ayudaron, yo seguramente que no lo hubiera seguido mucho más".

Ahora se siente otra persona, hasta el punto de que le cuesta reconocerse en las imágenes de hace un año. En el hospital solo podía levantarse "cinco segundos de la cama", mientras que ahora se desenvuelve solo en su casa para las tareas básicas, aunque sigue usando un andador como apoyo. "Yo me veo ahora y digo, es que no me lo creo", ha afirmado emocionado.

Un futuro con retos y un llamamiento

Pese a su asombroso progreso, todavía afronta dificultades. Mide 1,87 metros y su peso sería de unos 115-120 kilos si no fuera por los casi 40 kilos de más que suponen la piel sobrante y la pierna afectada por la elefantiasis. Esta última enfermedad, que le provoca una gran inflamación, no tiene un tratamiento claro en España, por lo que ha hecho un llamamiento: "Si hay algún médico que sepa que aquí en España trata este tema, que, por favor, se ponga en contacto conmigo".

Dentro de un año, podrá someterse a una operación para retirar la piel sobrante. Mientras, José María quiere que su historia sirva de inspiración y lanza un mensaje de esperanza a quienes viven una situación parecida. "Que pidan ayuda, por favor. Si yo lo conseguí, ellos también pueden", ha concluido, ofreciéndose a ayudar a través de su perfil de Instagram, 'el lucifer de la isla'.