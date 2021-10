Una invitada de 'Sálvame' se queja a Jorge Javier del dinero que cobró del programa: "Me fui enfadada"

Jorge Javier Vázquez presentaba el último programa del 'Deluxe' este fin de semana y terminaba el espacio con una invitada muy especial, que regresaba al plató de Telecinco para dar una exclusiva y aprovechaba también para mostrar su desacuerdo por lo que había cobrado por asistir a 'Sálvame', meses atrás.

El presentador de Telecinco recibía en el plató del 'Deluxe' este sábado a la actriz Sonia Monroy, que entraba en el programa pocos minutos antes de que este se terminase entre bromas con Jorge Javier asegurando que apenas iba a estar diez minutos en directo. Monroy aseguraba que iba a enseñar algo que "nadie había visto ni en España ni en Hollywood" y confesaba que lo iba a revelar "en primicia", ya que ni su marido lo había visto.

En este momento la actriz se descubría el hombro y mostraba su nuevo tatuaje con la palabra 'Hollywood'. Todos los presentes en el plató quedaban sorprendidos y comenzaban las reacciones, desde la pregunta sobre si no le parecía un poco friki de Víctor Sandoval a las bromas de Jorge Javier preguntando por qué la habían dejado como última invitada de la noche.

La actriz explicaba entonces que se había tatuado 'Hollywood' porque "lleva doce años allí y yo sé que quien la sigue la consigue". Además, aprovechaba el momento para asegurar que sí volvería a participar en un reality en nuestro país con una condición: "que no haya ningún Pantoja". La actriz estuvo el pasado año en 'La casa fuerte' junto a su marido, Juan Diego, y juntos demostraron que los suyo es amor del bueno. Además, al salir se sometieron al polígrafo en un momento muy recordado en Telecinco.





Sonia Monroy revela lo que cobró al dejar 'Sálvame'

El punto polémico de la entrevista llegaba cuando empezaban a hablar de dinero. La actriz explicaba que paga 2.000 dólares de alquiler por vivir en Los Ángeles "al lado de los Óscar", una confesión ante la que Jorge Javier le preguntó ¿de qué vive?. Sonia afirmaba tener propiedades en España, que alquila y vive de las rentas.

Además, Monroy confesaba el precio que le habían pagado por haber protagonizado un anuncio, 50.000 euros. El presentador del espacio de Telecinco preguntaba entonces entre risas "¿Te pagan 50.000 euros por venir aquí diez minutos?". La actriz le contestaba, "no, pero hay un cinco".

En ese momento, el tono de la conversación subía y Jorge Javier le preguntaba si se acordaba del momento en el que se fue de 'Sálvame'. Un comentario ante el que Sonia no podía contenerse y hablaba alto y claro, "hombre, es que me pagasteis 300 euros y encima me fui enfadada", revelaba de lo que había cobrado en el momento en el que abandonó el espacio de las tardes de Telecinco.