Jorge Javier, roto de dolor, revela como vivió la marcha de Kiko Hernández de 'Sálvame': "Ganas de abandonar"

El pasado miércoles, Kiko Hernández anuncia en pleno directo desde el plató de Telecinco que abandonaba, de manera temporal, 'Sálvame'. Unos días después, tras asimilar la noticia, Jorge Javier Vázquez ha revelado como vivió el difícil momento en el cual él estaba presentado el programa y lo que sintió al ver a Hernández en un momento tan duro.

"Nada más empezar el programa, Kiko Hernández se derrumbó en Sálvame mientras hablábamos de la muerte de su amiga Begoña. Begoña, la dueña del Bingo Las Vegas, una mujer generosísima que era para él una segunda madre", arranca su testimonio publicado en la revista 'Lecturas'. Jorge Javier aseguraba que el colaborador se fue a casa "absolutamente destrozado" buscando poder "poner en orden su mente y enfrentarse al duelo".

Paz Padilla coincide con Díaz Ayuso y sorprende a sus seguidores con el mensaje que le ha mandado La presentadora de Telecinco ha coincidido con la presidenta de la Comunidad de Madrid de manera fortuita Redacción DigitalMadrid 11 oct 2021 - 07:58

Jorge Javier se pronuncia sobre la marcha de Kiko Hernández de 'Sálvame'

Para continuar, el presentador hacía una reflexión personal sobre su profesión en la que muestra que entiende a Kiko. "Desconozco si sucederá en otros trabajos pero en el nuestro, cuando estás anímicamente destrozado, te dan ganas de abandonar. Quizás porque te sientes incapaz de participar en un show cuando estás triste. O porque lo único que te apetece es estar en un lugar en el que nadie te reconozca, un lugar en el que nadie pueda llegar a recordarte el dolor que te atraviesa. No lo sé. El caso es que muchas veces le echamos la culpa al trabajo", explica Jorge Javier en esta dura reflexión.





Más adelante va desglosando la situación y añadiendo algunos apuntes. El presentador asegura que entiende que en todas las profesiones para lo mismo pero que en su caso lo hacen público y eso les vuelve "en ocasiones un poco cansinos". Jorge Javier se ha sincerado y ha revelado que "se le rompió el alma al ver a Kiko aguantándose las lágrimas". "Los duelos a nuestra edad son terribles porque empiezas a ser consciente de lo que significa la muerte. Deja de ser algo que sobrevuela sobre nuestras vidas para convertirse en una ladrona de amigos y de nosotros mismos", unas palabras en las que seguro se ha acordado de su amiga Mila Ximénez.

Los duelos a nuestra edad son terribles porque empiezas a ser consciente de lo que significa la muerte. Deja de ser algo que sobrevuela sobre nuestras vidas para convertirse en una ladrona de amigos y de nosotros mismos. https://t.co/D8cQoLB27k — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 11, 2021





En cuanto a los duelos, asegura que los de las personas que han estado años a tu lado "son duelos que se quedan para siempre" y las califica como "tristezas punzantes". Añade que le gustaría ayudar a Kiko pero que "no puede". "Puedo engañarle diciéndole que con el tiempo el dolor desaparecerá porque es mentira. No desaparece, aprendes a vivir con él pero jamás dejas de echar de menos. No estoy negativo, solo estoy pidiéndole a la vida que sea un poco generosa. Que después de una tragedia nos reconforte con un golpe de luz que nos anime a seguir", concluye Jorge Javier Vázquez.