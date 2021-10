Jorge Javier Vázquez estalla en 'Sálvame' y confiesa cómo se enfrenta a Hacienda: "Injusto"

Este jueves,Jorge Javier Vázquez acaparaba la atención de 'Sálvame' al dedicar unas claras palabras a Hacienda. Los colaboradores del programa de Telecinco se encontraban haciendo un análisis la biografía de Juan Carlos I, escrita por Laurence Debray, en la que se destapan detalles de la vida privada del Rey emérito. Fue en ese momento, cuando el presentador tuvo la necesidad de explayarse. "Quiero decir algo, que me den el plano", ordenaba el comunicador.

Vázquez comenzó señalando la falta de imparcialidad de la Agencia Tributaria a la hora de investigar a unos y a otros, poniéndose a él mismo como ejemplo: "Ante Hacienda no todos somos iguales... No hay organismo más injusto que Hacienda, no lo hay. Depende de alguien que te puede destruir la vida. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que aparezca Hacienda, ya que como quieran destruirte la vida, te la destruyen de una".

"No hay organismo más injusto, yo creo", insistía el conductor del espacio de Telecinco. "La gran reforma que se tiene que hacer en este país, de una vez por todas, es la de Hacienda", opinaba. "A las grades fortunas", decía por su parte María Patiño. "No, no. A todo el mundo", le corregía el presentador. "Porque si nosotros, hablo de mí, que tengo posibilidades y estoy bien posicionado, te pueden destrozar... Imagínate a la gente que no tenga recursos", aclaraba Vázquez a sus compañeros.









"A mí me han llegado resoluciones de 2009"

"Si nos hubieran avisado, no se hubieran producido los grandes cataclismos que se han producido en este país ni la gente que está absolutamente en la ruina y no va a volver levantar cabeza en su vida", seguía quejándose el presentador, aparentemente indignado. "Nos deberían preguntar a todos si tenemos buena voluntad o no y no dar por supuesto que no la tenemos", agregaba.

"Luego, también tendríamos que hablar de las bonificaciones que se llevan los inspectores por abrir expedientes, por cerrarlos... Y, claro, llegan las fiestas y les pagamos los regalos de navidad y los colegios de Estados Unidos los contribuyentes, con las bonificaciones", señalaba también el comunicador.

"A mí me han llegado resoluciones de 2009 que antes estaban bien y ya no valen. He pasado 10 años de mi vida con un sufrimiento terrible", confesaba entonces el presentador para poner sobre la mesa su experiencia personal y dejar aparcado el tema.