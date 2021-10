Sale a la luz el verdadero nombre que Telecinco tenía pensado para 'Sálvame' antes de su estreno en 2009

'Sálvame', el programa presentado cada tarde de lunes a viernes en Telecinco se ha convertido en una auténtica referencia en nuestra televisión a la hora de hablar de crónica rosa.

Desde el año 2009, el espacio que tradicionalmente ha sido presentado por Jorge Javier Vázquez ha acompañado a la audiencia junto a su equipo de colaboradores, en el que destacan nombres como el Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño o Kiko Matamoros.

También, a lo largo de los años el programa se ha ido transformando, llegando al momento en el que el espacio fue fraccionado hasta en tres partes. 'Sálvame limón', 'Sálvame naranja' y 'Sálvame tomate', que este pasado jueves se despidió, de nuevo de la audiencia, para dejar hueco en la parrilla de Telecinco a una ficción turca.









Durante la historia del programa, también se han ido conocidos secretos relacionados con su creación, aspectos que para la audiencia más fiel es un auténtico tesoro conocer. En este sentido, en las últimas jornadas se ha filtrado el nombre que Telecinco barajaba en un principio para el programa.

La encargada de dar esta información ha sido Carlota Corredera, que visitaba el programa de Nagore Robles en 'Mitele Plus'. En este sentido, la presentadora del espacio ha desvelado que el primer nombre que se manejaba para el formato en 'Sobreviviré'. "¿Vosotros sabéis que Sálvame no se iba a llamar Sálvame? El primer nombre que tuvo iba a ser Sobreviviré. ¿A que no lo sabíais?"

Nada más conocerse esta información, en las redes sociales surgieron varias teorías sobre cómo sería el programa si al final se hubiese llamado así: puede que con la mítica canción de Mónica Naranjo, 'Sobreviviré' como canción de cabecera del formato de Telecinco.

Los cambios que Telecinco ha preparado para 'Sálvame'

Telecinco ha tomado una importante decisión respecto a 'Sálvame'. El programa de Mediaset ha sufrido a partir de este viernes un cambio en su programación, que recorta de forma notable los minutos que ocupa a diario en la parrilla de programación de la cadena privada.

En este sentido, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera, entre otros presentadores, ha dicho adiós a 'Sálvame Tomate', la última parte del formato antes del comienzo de los Informativos de Telecinco presentados por Pedro Piqueras.

Esta decisión se enmarca en una especie de experimento, ya que su hueco será ocupado por la telenovela turca, 'Amor a segunda vista', serie protagonizada por Özge Özpirinçci, conocido por liderar el horario de máxima audiencia de Antena 3 con la serie 'Mujer'.

El éxito del fenómeno provocado por las series turcas en nuestro país, y que ha dado muchas alegrías a Atresmedia, ha motivado a Mediaset para tomar esta decisión e intentar restar a audiencia a 'Pasapalabra', el concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3 y que en los últimos meses ha cosechado grandes datos de audiencia.