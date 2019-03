Tremenda bronca como respuesta de Ortega Smith (Vox) a Susanna Griso: "Ya está bien de la misma matraca"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha estallado este lunes en directo después de conocer una noticia de 'LaMarea' que señala que un militante de VOX Toledo fue condenado por agredir y dejar con un 20% de minusvalía a un profesor de la Universidad de Valencia.

En su entrevista con Susanna Griso en Antena 3, Ortega Smith ha señalado que 'La Marea' debería llamarse 'fake news' directamente y después ha dicho que si la información es veraz, el militante será expulsado. "Yo no sé quién es esa persona. Yo no me conozco el nombre de los 42.000 afiliados tiene Vox. Si cualquiera de ellos está imputado por eso que dice usted, será expulsado. Nosotros no hacemos como Podemos, que lleva en sus listas a condenados por violación, por maltrato... Somos un partido serio", ha dicho.

Después, Ortega Smith ha arremetido contra la 'matraca' que golpea diariamente a VOX en los medios acusándoles de extrema derecha. "Ni somos fascistas ni de ultraderecha ni nos comemos a los niños. Yo estuve ayer en Jodar. Fuimos a poner una mesa informativa y nos llamaron fascistas. Si no llega a haber un despliegue de los GRS, Policía Local y Policía Nacional nos arrasan. Los españoles ya no se creen este cuento chino de que han venido las hordas de Vox. Somos el único partido que está defendiendo la Constitución y la democracia. Los demás miran para otro lado cuando se da un golpe de Estado", ha dicho.

Ortega Smith también ha defendido que Vox sume a sus filas a militares y generales retirados. "Son militares que ya están fuera de las fuerzas armadas. Tienen todo el derecho de participar en política. Y estamos orgullosos de que lo hagan, porque son personas que han demostrado un altísimo servicio a la nación y que tienen una preparación que ya quisieran el 55 o 60% de los diputados de otros partidos. Seguiremos aceptando en nuestras filas a miembros con esos curriculum brillantes".