La respuesta de Abascal a la Sexta sobre si Vox es franquista que se ha hecho viral

Vox se encuentra en plena campaña de denuncia a los medios que considera que hacen campaña contra la formación y uno de los más señalados por Santiago Abascal es la Sexta, con la que ya tuvo un encontronazo en su día a raíz de la entrevista que le pidió uno de los periodistas estrella de la cadena, Jordi Évole, y que Abascal rechazó.

El último encontronazo entre Vox y la cadena de televisión ha sido a cuenta de los polémicos fichajes de la formación. La Sexta le preguntaba a Abascal si Vox era "un partido franquista" y esto es lo que respondía el presidente de la formación:

-¿@vox_es es franquista?

-Nosotros no compartimos nada de lo que dice @laSextaTV, ni ningún análisis que hacéis.



Esta es la mejor respuesta que se le puede dar a esos sectarios desleales a España.

La respuesta de Abascal, en la que asegura que Vox seguirá "fichando personas que pongan orden en el Congreso y que hayan demostrado su servicio a España", se ha convertido en viral y acumula miles de retuits en twitter.

En los últimos días, Vox ha anunciado el fichaje de hasta cuatro generales retirados de las Fuerzas Armadas. Una decisión, la de atraer a sus filas militares retirados, que no es en absoluto nueva en la política española. Sin ir más lejos, el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el ex JEMAD Julio Rodríguez, ha ido dando tumbos por diferentes listas de Podemos, sin ser capaz de que le eligieran diputado en ninguno de los comicios a los que presentó su candidatura.