Herrera le da un repaso histórico a López Obrador por exigir a Felipe VI y al Papa pedir perdón

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho público este lunes un vídeo en el que informaba sobre el envío de unas cartas al Papa y a Felipe VI. López Obrador ha anunciado que en las misivas exigía al Rey y al Papa que se disculpasen por la conquista de México. Según el presidente mexicano esa conquista se hizo con “la espada y la cruz”. Carlos Herrera ha salido al paso de la polémica y ha dado su opinión, a la vez que una lección histórica a López Obrador.

“Mucho estaba tardando López Obrador en comportarse como un buen populista contemporáneo, ¿no? Juzgar el siglo XV con criterios contemporáneos. Esto es muy de la memoria histórica, muy de todos estos. En fin, él se llama López, a lo mejor debería pedir perdón él... Que se preocupe de la corrupción, de la delincuencia y del narcotráfico en su país. Ahí va a tener realmente mucho trabajo, más que preocuparse por el imperio azteca...”, ha comentado Herrera.

Por otra parte, ha realizado una comparación con la posibilidad de que ciertos países, como España, hiciesen lo mismo que ha hecho López Obrador. “Según este criterio, el Rey de España debería enviar una carta Arabia Saudí para que se disculpe por la invasión musulmana. O debería enviar una carta al alcalde de Roma para que se disculpe por la llegada de los romanos. Queridos niños, la conquista la hicieron 300 tíos: castellanos, extremeños, de todas partes. Pero ayudados por indígenas hartos de los aztecas, si no, hubiera sido literalmente imposible”, ha explicado el comunicador de 'Herrera en COPE'.

“Pero claro, que un buen impulso sectario no sea aplacado por reflexiones intelectuales medianamente serias. La historia nos pertenece a todos, para bien y para mal. Lo que pasa que poner en marcha la industria del rencor y el resentimiento... Eso también es muy español, que no se preocupe López Obrador, que demuestra que también lo es. Estas cosas gustan mucho a toda esta pobre intelectualidad difusa y pacata que circula por la izquierda nacional, ¿no? Todo progreso siente la necesidad de pedir perdón por alguna cosa que hicieron hace 500 años gente que no conocen y de la que seguramente no descienden...”, ha acabado diciendo Herrera.



LA EXIGENCIA DE LÓPEZ OBRADOR



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes que pidió por carta al Rey de España Felipe VI y al Papa Francisco que se disculpen por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista del actual México.

"Envié ya una carta al Rey de España y otra al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos", dijo a través de un video publicado en redes sociales.



Estamos en Comalcalco, vamos a Centla a conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales.



pic.twitter.com/M26g8nFXDl — Andres Manuel Lopez Obrador (@AmIoPresidente) 25 de marzo de 2019



RESPUESTA DEL GOBIERNO



El Gobierno de España rechazado "con toda firmeza" este lunes la carta en la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exige al Rey Felipe VI una disculpa por los atropellos que considera se cometieron durante la conquista de América.

"El Gobierno de España lamenta profundamente que se haya hecho pública la carta que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos dirigió a su majestad el Rey el pasado 1 de marzo, cuyo contenido rechazamos con toda firmeza", han señalado desde Moncloa.

Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "la llegada hace quinientos años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas" como pretende el mandatario mexicano.