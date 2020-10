La traición de un colaborador de 'Sálvame' a Jorge Javier Vázquez en plena guerra con María Teresa Campos

La guerra que mantienen la familia Campos con Jorge Javier Vázquez va para largo. Al menos eso lo parece. Desde la polémica entrevista que dirigió Jorge Javier a la presentadora malagueña, María Teresa Campos, no han hecho más que salir diversas informaciones que apuntan a que la relación que ambos mantenían fuera de los platós no era tan bonita como se pensaba.

De hecho, desde que estallara la guerra entre María Teresa y Jorge Javier, los goteos de información han sido constantes. Muchos colaboradores han querido explicar el 'miedo' que había a la matriarca del "clan Campos" cuando lideraba los principales programas de este país, y Jorge Javier ha llegado a desvelar cuestiones que nunca antes se habían hecho públicas.

Jorge Javier Vázquez y su conflicto con Teresa Campos: "Creo que su asignatura pendiente es no prepararse para el adiós, que en este trabajo ces fundamental" https://t.co/V0GrtCfIhf — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 13, 2020

La que más ha llamado la atención, dentro y fuera del universo 'Sálvame', ha sido que las costureras de los programas tenían que cambiarle la talla a María Teresa para convencerle de que siempre estaba en la misma talla, aunque en realidad, había engordado más de la cuenta.

Este martes el programa ha seguido dedicándole tiempo a este asunto, y las discusiones y posicionamientos de los colaboradores han seguido dándose. Si Mila Ximénez, por ejemplo, se ha posicionado a favor del presentador; Kiko Matamoros sigue siendo una de las confidentes de la familia malagueña.

El colaborador que ha 'traicionado' a Jorge Javier

Este martes, no en vano, ha habido un posicionamiento en este debate que no ha pasado baladí aunque no será porque ella lo ha intentado. La colaboradora del programa, Gema López, ha sido 'pillada' a través de su micrófono abierto en el que cuenta con quién está en esta guerra. Según se ha podido oír, la periodista y colaboradora del programa ha afirmado que esta polémica ha sido buscada precisamente por Jorge Javier y no por ellas, y considera que él se lo está pasando bien: “El se lo está pasando bomba con todo esto“.

Estas palabras seguro van a dar mucho de qué hablar y que veremos si en los próximos días hay algún tipo de pronunciamiento por parte de Jorge Javier, quien ha revelado que desde la entrevista de hace 15 días no se encuentra bien y ha tenido que asistir al cariño de su familia para poder seguir adelante y coger este 'palo' con esfuerzo.

