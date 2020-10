Jorge Javier revela por primera vez el momento más sonrojante de María Teresa Campos: "Iban por la ventana"

La guerra entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos continúa. Después de que el sábado ambos protagonizaran un desgradable incidente - donde María Teresa dijo que Jorge Javier estaba solo porque nadie le quería y que le iba a dar de nuevo un ictus - el presentador de "Sálvame" no olvida estas duras palabras y ha cargado duramente contra la veterana comunicadora. Lo ha hecho, además, dando donde más le duele a la matriarca de las Campos.

Jorge Javier ha revelado que Terelu le ha llamado en las últimas horas, pero él no le ha cogido el teléfono. "Es tarde. Quiero dejar que pase el tiempo, quiero desintoxicarme de esta historia", ha dicho. El comunicador ha revelado que era María Teresa quien quería acudir al programa. "Teresa llama para venir. Quería venir porque a lo mejor necesitaba la pasta", ha contado. Es decir, no fue él quien persuadió a la comunicadora para que acudiera a 'Sábado Deluxe'.

Además, ha pedido no azuzar más la batalla. "Quiero enviar un mensaje para Terelu y Carmen, por todo el cariño que nos hemos tenido todos los años. Esto no es un juego. Conmigo, no. No tengo ganas de que vaya a más por el beneficio de todos. A una madre se la protege estando en silencio. No vayáis a la guerra, porque la que va a salir perjudicada de nuevo es vuestra madre", ha contado. Pero, a renglón seguido, Jorge Javier ha dicho que Carmen Borrego se ha cargado la última etapa de la vida profesional de su madre y le avisa: "No estás preparada para jugar en esta liga todavía. Pretendes jugar en una división muy complicada. Y no sólo tú te llevas palos, sino que también hay víctimas colaterales. Y si tu madre te llevas sofocones, no es culpa de Jorge Javier", ha señalado.

'Sálvame' tuvo después a Carmen Rigalt como invitada. La periodista ha revelado que su relación de amistad con María Teresa Campos está rota. "Yo he pasado épocas muy malas de salud y jamás se ha preocupado por mí. No es que me haya decepcionado, ella es así", ha dicho. Y ha contado que a su amiga Cuca García de Vinuesa le obligó a 'plantar' al presidente de Estados Unidos por ella. "Iban juntas a todos los lados porque ella necesitaba ir siempre del bracete. Una cosa rara para una mujer tan independiente. Un día se iban a ir a Miami y el entonces presidente Bill Clinton optó por el hotel de Cuca para pernoctar durante su estancia en España. Y María Teresa obligó a Cuca a que dejara plantado al presidente y se fuera con ella a Miami", le ha dicho.

LA ANÉCDOTA QUE DEJARÁ AVERGONZADA A MARÍA TERESA CAMPOS

En un momento dado de la entrevista, Jorge Javier ha dejado de lado su semblante serio para recordar una vergonzosa anécdota protagonizada por María Teresa Campos en las instalaciones de Mediaset. "Teresa Campos un día se cogió una rabieta en su camerino de Telecinco y empezó a tirar todos los zapatos por la ventana. Y la gente se iba cubriendo por la calle porque la Campos se estaba deshaciendo de sus zapatos. La gente flipaba porque veía a una señora tirar zapatos", ha dicho entre continuas risas.

Un ataque a María Teresa Campos que vuelve a poner en la cuerda floja cualquier oportunidad de reconciliación. ¿Pasará al ataque el clan de las Campos tras las últimas palabras de Jorge Javier Vázquez?

