Jorge Javier confiesa los planes de la dirección de 'Sálvame para Belén Esteban: "Van a proponer que abdiques"

Este martes, las polémicas generadas por Corinna por la entrevista en la que hablo de la corona han llegado al plató de 'Sálvame'. Este escándalo ha protagonizado el debate entre los colaboradores, en el queBelén Esteban se ha negado a opinar a pesar de las peticiones de Jorge Javier Vázquez.

Esto se debe a que la colaboradora ha confesado que se niega a hablar de política y del rey en el espacio de Telecinco. Tal y como ha explicado, Esteban tomó esta decisión cuando regresó a la televisión tras el confinamiento, ya que tuvo un fuerte enfrentamiento con Jorge Javier al no coincidir en opiniones. La madrileña se mostró muy en desacuerdo con la gestión política durante la pandemia, lo que sentó muy mal al presentador, quien le contestó de tal manera que su amistad estuvo a punto de romperse.

"Yo soy otra persona, ya no replico. Prueba, ya verás", le provocaba Jorga Javier. "¿Te crees a Corinna? Ella no es el rey", le insitía el presentador. "Pero va por ahí el tema, pregunta los demás", contestó.

En consecuencia, Esteban ha contado que ha hecho la promesa de no hablar de estos temas en televisión para evitarse conflictos. La colaboradora ha asegurado que piensa mantenerla, por lo que el comunicador le ha revelado la propuesta que tiene la dirección para ella: "Van a proponerte que abdiques como Princesa del Pueblo, si no vas a hablar de tu familia real…".

Ante sus declaraciones, Esteban se ha mostrado muy ofendida, pero ha decidido ignorarle y contestarle de manera breve: "Yo no me puse el título y tú me lo quitaste, después de la movida…". Además, ha asegurado que se niega a formar parte de esa "ceremonia de la abdicación". No obstante, el resto de colaboradores han reconocido que les parece una idea muy divertida, por lo que ya han comenzado a buscar sucesora. "¿Anabel Pantoja?", ha propuesto Kiko Matamoros.