María Teresa Campos confiesa que su enfrentamiento con Jorge Javier le está afectando a su salud

Tras varias semanas, Las Campos continúan siendo el centro de todas las miradas. Después de la entrevista en exclusiva de Carmen Borrego, María Teresa Camposle ha cogido el relevo al protagonizar una monumental discusión con Jorge Javier Vázquez, por la que fue muy criticada.

Dado su actitud "a la defensiva" con el presentador durante su entrevista en 'Sábado Deluxe', la matriarca fue duramente criticada por sus ex compañeros de cadena, principalmente por los insultos que lanzó contra Vázquez y por meterse con su enfermedad, cuando le dio un ictus hace un par de años.

Es por esto por lo que, este sábado, Borrego y Terelu Campos hicieron frente en el plató de 'Viva la vida' a los desagradables comentarios que está recibiendo su madre desde entonces, además de opinar sobre su actitud y la del presentador de 'Sálvame'.

Asimismo, ahora ha sido la causante de la polémica quien ha decidido presentarse. María Teresa Campos, según ha comunicado 'Socialité', se ha puesto en contacto con María Patiño para dar su versión de los hechos. Sin embargo, la presentadora le aconsejó que debía recular y disculparse con el presentador de 'Sálvame' por su comportamiento y por haber sido una "maleducada".

María Teresa se abre en canal

"Estoy mal porque yo a él lo he querido y siempre le querré. Creo que se sintió ofendido porque yo me sentí engañada", se defendió la Campos. "Yo también soy madre y he sufrido muchas cosas que él conoce muy bien. La palabra rectificar es para los dos porque lo de esta semana me está quitando la poca salud que tengo", confesó María Teresa a Patiño, dejando claro que no había sido solo ella la culpable del enfrentamientos entre ambos.