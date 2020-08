Terelu Campos habla alto y claro sobre los rumores de que actuará en la próxima película de Santiago Segura

“¿Qué tienen en común Jesulín de Ubrique, Belén Esteban, Poli Díaz y Las Campos?, que de ser cierta la noticia que saltaba esta semana, todos ellos habrían actuado en películas de Santiago Segura. Como lo leen. Parece que ser que Las Campos se atreven con todo y están a un paso de convertirse en estrellas del celuloide”.

Estas eran las palabras pronunciadas este sábado durante la emisión de ‘Viva la vida', programa de Telecinco, por su presentadora, la andaluza Toñi Moreno. Y es que cómo ya informó días antes Laura Fa soltaba la bomba en ‘Sálvame’, el actor y director Santiago Segura había fichado a Las Campos para su nuevo proyecto cinematográfico.

El equipo de ‘Viva la vida’, raudo y veloz, se puso en contacto con ellas por teléfono para conocer que había de cierto en esas informaciones, grabando las llamadas que, posteriormente, emitieron dentro de un montaje de vídeo para ofrecer toda la información sobre la noticia y donde se oye, entre otros comentarios, a Terelu indicar que “ya he trabajado con Los Javis y tengo un nivel, en todo caso si me llaman Almodóvar o Amenábar…”.

Monumental enfado de Terelu y su hermana

Este hecho no ha gustado nada mi Terelu, ni a su hermana Carmen Borrego, ambas colaboradoras de ‘Viva la vida’. De hecho, la primera ha asegurado que “a partir de hoy no voy a coger el teléfono a ningún miembro de este programa. Sé perfectamente con quién he hablado, con el subdirector de este programa”.

Aunque aquí no ha quedado la cosas, pues Terelu ha sido aún más tajante en su palabras y le ha recordado a Toñi Moreno que “yo ya me fue de un programa, me voy de otro tranquilamente”.

Las dos hermanas consideran lo ocurrido como una traición de quien consideraban que era un amigo pues, “en ese momento yo no estaba hablando con el subdirector del programa, estaba hablando con alguien a quien quería mucho, ahora ya no”, sentencian.

Santiago Segura pone los puntos sobre las íes

Se daba la circunstancia de que minutos después, el personaje invitado en ‘Viva la vida’ era Santiago Segura quien, preguntado por la presentadora, ha señalado que la noticia ofrecida por Laura Fa "me parece simpática, yo adoro a Las Campos, podría ser una noticia que está bien, pero no es verdad”.

Segura que, como Las Campos, no es de los que se callan, ha señalado que “no sé Laura Fa qué drogas consume porque eso no ha pasado”, al tiempo que se ha preguntado “qué le costaba a esa señora llamar a los interesados y que le contáramos qué había de cierto en ello", ha subrayado.

