Terelu Campos explica el verdadero estado de salud de Mila Ximénez tras salir del hospital: "De verdad"

El pasado miércoles, se comunicó que Mila Ximénez fue ingresada en el Hospital de la Luz de Madrid para ser tratada por el cáncer que padece. Esta noticia hizo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. Sin embargo, días después, 'Lecturas' afirmó que ya había recibido al alta y se encontraba en casa. Según el mencionado medio, la colaboradora de ‘Sálvame’ recibió el alta médica el miércoles, tan solo dos días después de su ingreso.

Nada más conocer dónde se encontraba Ximénez las preocupaciones aumentaron, ya que sus compañeros le dedicaron unas emotivas palabras en sus redes sociales. Para tranquilidad de todos, fuentes cercanas a la periodista han asegurado que solo se encontraba en el hospital por "unas pruebas" y que se quedaría ingresada por su bienestar mientras se las practicaban.

Nada más someterse a las pruebas, la comunicadora ha regresado a su casa, pero no se sabe cuando podrá volver a 'Sálvame'. Desde entonces, se desconoce cualquier tipo de información con los avances de la colaboradora de Telecinco. Respecto a su estado de salud, solo se sabe lo que sus allegados comunican.

Esta vez ha sido Terelu Campos quien ha hablado sobre el estado de salud de su compañera. "Está bien, de verdad, podéis quedaros tranquilos. Había que pasar una serie de pruebas que era mejor hacerlas en el hospital y no hay nada más. Está bien, ha dormido bien, ha comido bien y todo bien", aseguró a unos reporteros que la pararon en la calle.

Aunque son conscientes de que se encuentra bien, muchos de sus compañeros han querido mandarle todo su cariño. El mismo día de su ingreso, Carmen Borrego subió una foto en Instagram junto a Ximénez: "Cuídate mucho y tienes que ser muy fuerte. Te mando toda mi energía", decía. "Muchísima fuerza Mila Ximénez. ¡Te quiero y no te suelto la mano! ¡Todo saldrá bien!", decía por otro lado Kiko Hernández.

Las palabras de su hermano

También se pronunció al respecto, Manolo, el hermano de la colaboradora, para ABC. "Mila ha estado un par de días con las pruebas de seguimiento después de la segunda tanda de quimioterapia. Estamos a la espera de los resultados", decía.

Respecto a la fecha en que se conocerán los resultados, su hermano aseguró que "el día exacto no lo sabemos por las fechas en las que estamos. Pero, como mucho, a principios de la semana que viene". Toda su familia se ha volcado en apoyarla y sus hermanos se están turnando para no dejarla sola en estos momentos tan complicados, aunque su hija Alba se encuentra en Ámsterdam y no se sabe cuándo podrá viajar por la pandemia.

"Si me dicen que esto va para largo y no saben si los tratamientos van a funcionar, se acabó el tratamiento, lo que dure", llegó a asegurar Ximénez. Por tanto, y tal y como ha adelantado su propio hermano, tendrán que esperar hasta la semana que viene para continuar en esa lucha contra el cáncer.