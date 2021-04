El hermano de Mila Ximénez cuenta la verdad sobre su ingreso: "Un par de días"

Este miércoles, conocíamos que la colaboradora de 'Sálvame',Mila Ximénez, era ingresada en el Hospital de la Luz de Madrid. En este centro está siendo tratada del cáncer que padece. Hoy, según una información de Joana Morillas en ABC, hemos descubierto toda la verdad que hay detrás de su ingreso gracias al testimonio de su hermano Manolo. "Mila ha estado un par de días con las pruebas de seguimiento después de la segunda tanda de quimioterapia. Estamos a la espera de los resultados".

Respecto a la fecha en que se conocerán los resultados, su hermano ha asegurado que "el día exacto no lo sabemos por las fechas en las que estamos. Pero, como mucho, a principios de la semana que viene". Toda su familia se ha volcado en apoyarla y sus hermanos se están turnando para no dejarla sola en estos momentos tan complicados, aunque su hija Alba se encuentra en Ámsterdam y no se sabe cuándo podrá viajar por la pandemia.

"Si me dicen que esto va para largo y no saben si los tratamientos van a funcionar, se acabó el tratamiento, lo que dure", llegó a asegurar Ximénez. Por tanto, y tal y como ha adelantado su propio hermano, tendrán que esperar hasta la semana que viene para continuar en esa lucha contra el cáncer.

A finales de febrero, y con un escueto comentario a través de Instagram, se pronunciaba sobre su enfermedad. "La misma de siempre, aunque ya no la de antes", expresaba.

El respaldo incondicional que recibe Mila Ximénez por parte de sus compañeros de 'Sálvame'

Desde que dijera públicamente la enfermedad que padecía, los apoyos a la colaboradora han sido máximos. La que más cerca ha estado en todo momento ha sido su compañera Belén Esteban, quien este lunes ha publicado una fotografía en su perfil de Instagram junto a Mila en la que le mandaba todo su apoyo, lo que podía dar pistas de que algo no iba bien en el estado de salud de la colaboradora.

Sin embargo, Belén Esteban no ha sido la única, ya que la hija de la presentadora María Teresa Campos, Carmen Borrego, también ha querido mandarle un apoyo su compañera. "Cuídate mucho y tienes que ser muy fuerte, te mando toda mi energía", ha apuntado la colaboradora. La presentadora del programa en el que trabaja Mila Ximénez, Carlota Corredera, este lunes también ha querido mandarle su apoyo.