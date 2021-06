Tamara Falcó frena a Juan del Val en 'El Hormiguero' y destapa sus simpatías políticas: "Estoy muy contenta"

La hija de Isabel Preysler, Tamara Falcó, ha aprovechado su regreso a Antena 3 para destapar cuáles sus preferencias políticas. Lo ha hecho en la mesa de actualidad en la que participa junto a las presentadoras Nuria Roca y Cristina Pardo, así como el guionista del programa Juan Del Val, que es marido de Roca.

La 'influencer' se había ausentado durante las dos últimas semanas del programa de Pablo Motos debido a otros compromisos que tenía, pero que habían conseguido levantar más de una alarma en los telespectadores del programa de entretenimiento.

Tamara Falcó hace balance del paso de su madre por 'Mask Singer'

Sin embargo, antes de que diese cualquier pista sobre sus opciones políticas, Falcó ha querido hacerse eco del paso de su madres por el concurso estrella de Atresmedia, 'Mask Singer', en el que ha participado recientemente.

“Ha sido una experiencia más divertida de lo que me imaginaba, ha sido un desafío”, decía la propia Isabel Preysler una vez el programa de Arturo Valls había destapado su identidad, que había estado resguardada ante el disfraz de 'Gatita'

La colabora del programa de prime time de Antena 3, Tamara Falcó, cuando ha sido preguntada por esta cuestión, ha querido recalcar que no era consciente de que su madre había participado en el programa. "No sabía que era ella porque nunca identificas a tu madre con un gato chulapo", ha señalado entre risas.

Tamara Falcó corrige a Juan del Val y destapa sus simpatías políticas

Ha sido, en esta misma mesa de debate, cuando el presentador ha puesto encima de la mesa una de las grandes polémicas políticas de esta semanas al debate. En concreto, ha hecho referencia a la nueva factura de la luz, que contempla subidas de hasta un 40% en función de la hora en la que se conecten los electrodomésticos.

Ha sido en este momento cuando el guionista del programa y marido de Nuria Roca, Juan del Val, ha criticado al Ejecutivo de Sánchez para hacer hincapié en que un Ejecutivo progresista deber defender "la igualdad de oportunidades y la lucha de clases", algo que Sánchez no hace, ya que este es "un Gobierno de eslóganes".

Sin embargo, ha sido tras este comentario, cuando Tamara Falcó ha frenado los pies a su compañero al señalar que eso es solo lo "bueno" y se ha preguntado, entonces, qué es ser de derechas. Ha sido en este momento cuando, la colaboradora ha explicado cuáles son sus preferencias políticas: "Pienso en los líderes que tenemos en Madrid y en lo que han hecho por la gente menos favorecida y, la verdad es que estoy muy contenta con ser de derechas".

