Desvelado el motivo por el que Tamara Falcó se ausentó de la tertulia de 'El Hormiguero'

Este jueves, Pablo Motos contó con Daddy Yankee como invitado de 'El Hormiguero'. Por motivos de distancia y las dificultades para trasladarse en plena pandemia, el cantante intervino en el espacio de Antena 3 a través de una videollamada. El artista fue entrevistado por el presentador para promocionar su último tema, 'El Pony'.

"Crecí escuchando ese tema y pensé que algún día tenía que hacer una versión en reguetón. Es una línea donde la gente me puede conocer mi lado jocoso, vacilón, de pasarlo bien... es parte también de la ilusión de la música", explicó el entrevistado al conductor del espacio de Antena 3 sobre su nueva canción.

Después de compartir una divertida conversación con el artista, el presentador dio paso a la habitual tertulia que ocupa el espacio cada jueves, cuyos protagonistas son Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó. No obstante, este jueves, el programa de Atresmedia sufrió dos bajas.

Nuria Roca y Tamara Falcó se ausentaron, lo que resultó ser muy llamativo para los espectadores, dado que era la primera vez que ambas colaboradoras no participaban en el debate. No obstante, ambas ausencias eran justificadas y volverán a formar parte de la tertulia la próxima semana. Como consecuencia, el espacio contactó con la periodista María Dabán para sustituirlas.

"Hoy tengo que dar unas cuantas explicaciones", comenzó diciendo Motos tras despedir a su invitado de la noche y para dar paso a sus compañeros. "Hoy no está Tamara porque el curso de Le Cordon Bleu no se lo permite", aseguró el comunicador, dejando claro que la hija de Isabel Preysler se encontraba muy ocupada con su formación como chef profesional.

"Ahora para ella lo primero es llegar a ser chef, a ver si le sale ya bien el conejo...", recalcó el presentador del programa de las hormigas en tono de broma. Tras la primera aclaración, Motos cedió la palabra a Juan del Val para que explicase el motivo de la falta de su mujer Nuria Toca, quien tampoco había podido ocupar su silla.









El motivo de la ausencia de Nuria Roca

"Tenéis a la niña mala", dijo el comunicador al colaborador para que explicase qué le pasaba. "Tiene un poquito de asma y los médicos han decidido dejarla ingresada. Ahora es un lío porque se tiene que quedar un adulto con ella que tenga un PCR negativo", explicó el escritor.

"Pero una vez que entras, ya no puedes salir, no puedes hacer turnos. Iba a ir mi hijo mayor, pero no puede ser porque no daba tiempo a la PCR... hoy ha ido ella y mañana iré yo, que le vamos a hacer... pero está bien", reconoció el colaborador para tranquilizar a los espectadores. Por lo tanto, Roca está hospitalizada por prevención, pero se encuentra bien.

A raíz de esto, el presentador presentó a la periodista que sustituiría a las tertulianas. "Esta noche debuta María Dabán, prestigiosa comentarista política y guionista del programa", anunciaba Motos. "La última vez que saliste en el programa fue haciendo la gallina", recordó el valenciano, haciendo referencia a que la periodista forma parte del equipo del programa desde hace años.