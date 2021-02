Susanna Griso sorprende a sus seguidores con un texto melancólico por San Valentín: "Tengo el corazón..."

Hace dos meses que Susanna Griso anunció que se separaría de su marido, Carles Torras. Tras 23 años de relación y tres hijos en común la pareja decidió poner punto y final a su relación. Ambos han confirmado que han tomado esta decisión de mutuo acuerdo, lo que les falicitará mantener una relación cordial de cara a sus hijos. La pareja ha tomado esta decisión de manera muy discreta, por lo que apenas se han pronunciado al respecto.

Girso y Torras contrajeron matrimonio en 1997. Poco después comenzaron a formar una familia y tienen tres hijos: Jan, Mireia y la pequeña Dorcette, a quien adoptó en abril de 2018 en Costa de Marfil. De hecho, la llegada de la pequeña fue la que aportó la ilusión que ayudó al matrimonio a durar dos años más, además de devolver la felicidad a la presentadora tras la pérdida de su madre y su hermana.

El año pasado, Griso habló sobre el proceso de adopción de su pequeña: "Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara con hijos biológicos, de ahí a que me fuera a una adopción internacional. Yo no quería apuntar esto, pero muchos casos de los que contamos son jóvenes inmigrantes a las que les falta información. No sé si en sus países de origen se puede hacer de manera confidencial. En España, sí".

Tal y como confirmaron fuente cercanas a la pareja, ha sido el desgaste de la relación el motivo por el que han decidido finalizar su matrimonio. Nada más hacerse oficial la noticia, Torras abandonó la casa familiar. A pesar de ello, y aunque la decisión es es "irrevocable", ambos mantienen una relación cordial.

La separación ha sido tan amistosa que, incluso, la presentadora bromeó sobre ella durante el directo de 'Espejo Público'. Mientras informaba de la separación de Fabiola y Bertón Osborne, los colaboradores estaban analizando la noticia cuando la presentadora aprovechó para hacer una broma sobre su situación sentimental.

"Pilar Vidal hoy tienes mucho que contarnos sobre alguna separación que hoy es noticia y no es la mía, qué bien", señaló la conductora del espacio de Antena 3 entre risas, quitando importancia a las diversas polémicas que han surgido en torno a su decisión sentimental. "¡Qué moderación!", exclamaron los colaboradores. "Hoy no se habla de mí", aseguró la periodista sin poder contener las carcajadas.

"Este San Valentín tan tempranero"

Como consecuencia, este domingo, 14 de febrero, será el primer San Valentín en 24 años que Griso pasará sola. Es por esto por lo que su última publicaciñon de Instagram ha llamado mucho la atención de sus seguidores.

"Tengo el corazón partío con este San Valentín tan tempranero", escribió la periodista, acompañando su mensaje con una fotografía de un dibujo de su hija menor. La pequeña había dibujado un corazón rojo sobre un folio blanco, lo que su madre no dudó en compartir con sus seguidores.

Con su llamativo mensaje, Griso juega con el título de la canción de Alejandro Sanz, el corazón a medio dibujar y con un 'te quiero' escrito con letra infantil. Haciendo hincapié en que la idea de que este año el 14 de febrero llega demasiado pronto.