Manolo Lama (63): "La España de Luis de la Fuente sabe ganar, juega bien y divierte"

España venció a Georgia en el Martínez Valero 2-0 y logró mantener el pleno de victorias en la clasificación para el Mundial 2026. Pese a las ausencias por lesión de jugadores tan importantes como Nico Williams o Lamine Yamal, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se mostró sólido tanto defensiva como ofensivamente.

ESPAÑA ENCAMINA LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL

Desde el inicio, la selección española dominó la posesión y generó peligro constante por las bandas, donde destacó Pedro Porro con un gran despliegue por la derecha.

El primer gol de España llegó tras una jugada combinativa. Pedri fue el encargo de poner el centro al área, Le Normand peinó el balón y Yeremy Pino aprovechó la acción para colocar el 1-0 en el marcador tras batir a un Mamardashvili que evitó una mayor goleada para Georgia.

Pocos minutos después, Ferran Torres pudo ampliar diferencias desde el punto de penalti, pero el extremo erró su lanzamiento para lamento de la afición española que había llenado las gradas del feudo ilicitano.

EFE Yeremy Pino celebra el 1-0 de España contra Georgia.

El dominio de la Selección se mantuvo en una segunda parte en la que se sucedieron las ocasiones claras desde las botas de Oyarzabal, Ferran y Mikel Merino. Y el primero, el futbolista de la Real Sociedad, fue el encargado de marcar el 2-0 con un lanzamiento de falta desde la frontal del área que se coló por la escuadra derecha de la portería de Georgia.

Luis de la Fuente, con el triunfo ya en la mano, dio minutos a jugadores como Pablo Barrios, Aleix García y Marcos Llorente. Sustituciones que no modificaron el rendimiento de un equipo que ya suma 28 partidos oficiales sin conocer la derrota de manera consecutiva.

Manolo lama defiende aluis de la fuente de las críticas

José Luis Corrochano preguntó durante 'el Tramo final de Tiempo de Juego' a Manolo Lama por el titular que le dejaba el triunfo conseguido este sábado contra Georgia. Y el narrador fue muy contundente con su opinión. "¡Viva Don 'Luis de la COPE'! Ese es mi titular", empezó diciendo.

900/Cordon Press Oyarzabal celebra el 2-0 de España contra Georgia.

Y añadía seguidamente: "Un tío que ha sido asediado con el tema Lamine Yamal, que le han echado porquería diciendo que había lesionado a no sé cuantos jugadores del Barça, que le acusaban de guardar a Huijsen, que no le dejan tranquilo y es capaz de tener paciencia para volver a formar a un equipo... pues lo merece todo".

Manolo Lama iba más allá y comentaba: "La España de Luis de la Fuente sabe ganar, juega bien y ha divertido a las 30.000 personas que han llenado el Martínez Valero".

Para finalizar, el narrador dejó una reflexión. "Me gusta España y evidentemente somos uno de los candidatos a ganar el Mundial. Aunque serlo no significa que vas a ser campeón. En un Mundial pueden pasar muchas cosas, pero da gusto ver jugar a este equipo de Luis de la Fuente, que como habéis dicho hoy le faltaban seis titulares", sentenció Lama.