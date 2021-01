Susanna Griso: los motivos de su separación y su pilar indispensable para recuperarse

Susanna Griso ha vuelto a la televisión por primera vez desde que se supo que está gestionando la separación matrimonial de su marido Carles Torras. En declaraciones a 'Chance', Susanna Griso explicaba que estas Navidades tendrían un sabor diferente, pero sobre todo por culpa de la pandemia.

"Creo que al final como nos dejan viajar a nuestra tierra vamos a ir, pero prácticamente no vamos a poder ver a nadie. Yo pensaba hacerme una PCR el día anterior, encerrarme en casa y solo ver a mi hermana, pero creo que no voy a poder ver a nadie más. Nosotros somos cinco. Somos una unidad, pero vamos podíamos ser una persona o dos máximo".

Los mayores apoyos de Susanna Griso tras su ruptura

En su vuelta a Espejo Público tras conocerse su separación, la periodista catalana confesaba que no está atravesando su mejor momento a nivel personal: "He vuelto muy sensible, especialmente con los animales, que sepáis que tengo ya dos en casa, cada semana tengo uno nuevo. Dos perros. Una galga y el que tengo en acogida es un pomerania". Así pues, la presentadora vive estos momentos tan duros acompañada por sus mascotas, que siempre te quieren, pase lo que pase.

Unos apoyos fundamentales en un año muy complicado para Griso, que ha tenido que superar la muerte de su madre y de una hermana, antes de conocerse que su matrimonio con Torras llegaba a su fin.

Los motivos tras la separación de Susanna Griso y Carles Torras

La relación entre Torras y Griso no pasaba su mejor momento tras 23 años de matrimonio. Según ha asegurado en El Mundo, Jaime Peñafiel, la política podría estar detrás de los problemas de pareja: "A punto de celebrar sus bodas de plata matrimoniales, la bonita presentadora se separa por sorpresa de su marido, tras 23 años de convivencia y tres hijos. La política ¿ha sido el motivo? Tanto él como ella han vuelto a donde solían, profesionalmente hablando".

A pesar de sus orígenes, Griso se ha mostrado moderada en el debate político que existe entre España y Cataluña, lo que le ha llevado a protagonizar alguna polémica con entrevistados como Laura Borràs de Junts per Catalunya. Sin embargo, Susanna no ha dudado en afirmar que a pesar de vivir en Madrid en su casa habla en catalán con sus hijos.

El que sí se ha manifestado muy cercano al ideario independentista catalán es su marido. Torras, en su blog personal ha escrito artículos titulados de una forma bastante clara a favor del independentismo: "25 razones para irse de España (aunque no seas catalana/catalán)", "15 características propias de Catalunya", "15 elementos grotescos del decorado político español" o "25 verdades como puños sobre el procés".

Torras no ha tenido problemas tampoco en mostrar su ideología a través de las redes sociales, ocasionándole alguna polémica. Un tuit publicado el 16 de octubre de 2019, en plenas protestas por la sentencia del procés, provocó un alud de comentarios a favor y en contra. "España ha hecho pedagogía de la violencia. Ocho años de pacifismo sólo han servido para tener a siete cargos electos y a dos activistas políticos en la cárcel. Somos gente de paz, pero no gilipollas", señalaba.