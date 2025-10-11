Pedro Martín, comentarista arbitral de Tiempo de Juego: "La cámara lenta desvirtúa el penalti sobre Ferran Torres"

La selección española de fútbol se enfrentaba este sábado a Georgia en el estadio Martínez Valero de Elche, en la tercera jornada de la clasificación para el Mundial 2026. Un partido en el que España buscaba mantener su pleno de victorias pese a las numerosas bajas, entre las que destacan las de Lamine Yamal y Nico Williams.

españa quiere consolidar el liderato en su camino al mundial

El duelo frente al combinado georgiano es clave para el conjunto dirigido por Luis de la Fuente para consolidar el liderato del Grupo E y acercarse al récord histórico de 29 partidos oficiales sin perder. Aunque enfrente había un rival con jugadores de primer nivel como Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze o el portero del Liverpool Giorgi Mamardashvili.

Desde el pitido inicial, España se adueñó del balón y encerró a Georgia en su propio campo. Zubimendi, Pedri y Mikel Merino maniataron a los de Willy Sagnol.

Momento exacto en el que Ferran Torres es derribado en el área.

Dominio que se tradujo en un posible penalti de Kochorashvili sobre Ferran Torres en el minuto 5. El extremo español encaró al centrocampista y el colegiado señaló la falta al borde del área. Sin embargo, el lituano Manfredas Lukjancukas recibió la llamada del VAR, acudió al monitor para revisar el posible penalti y decidió anular hasta el libre directo que había señalado.

PEDRO MARTÍN EXPLICA EL PENALTI NO PITADO SOBRE FERRAN TORRES

En la retransmisión de Tiempo de Juego se debatió sobre la jugada. Manolo Lama y Alfredo Relaño, por un lado, pensaban que el árbitro del VAR llamó a Manfredas Lukjancukas para revisar el penalti; y Pedro Martín, por el contrario, defendía de que el colegiado del encuentro había señalado desde un inicio los once metros.

Manfredas Lukjancukas revisa el posible penalti a Ferran Torres en el España - Georgia

"Han utilizado esto para explicar la jugada. Saben que la caída se produce dentro. Pero para que todo el mundo entienda lo que deciden, van al monitor y deciden que nos es penalti", explicaba Pedro Martín.

Y agregaba: "Para que todos entiendan la decisión, van a la pantalla y dicen que no es penalti".

El comentarista arbitral iba más allá y decía: "Es penalti y nos han tangado uno. En este tipo de jugadas es cuando la cámara lenta te desvirtúa la acción. Es decir, cuando ves más una jugada a cámara lenta, al final te parece que es hasta falta de Ferran Torres".