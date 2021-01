Susanna Griso, de risas por la separación de Bertín Osborne y Fabiola: "No es la mía, qué bien"

El pasado domingo, la llegada de una exclusiva revolucionó el plató de 'Viva la vida'. Nada más empezar el programa, Emma García adelantó a los espectadores que una popular pareja muy querida había decidido poner fin a su matrimonio. Tras minutos de incertidumbre, se confirmó que se trata de Bertín Osborne y Fabiola Martínez.

Nada más ponerse en la mesa la noticia, los colaboradores del programa analizaron lo sucedido y aseguraron que, en alguna ocasión, ya habían escuchado rumores de crisis en el matrimonio. Dado el revuelo, el presentador de 'Mi casa es la tuya' decidió enviar un comunicado para aclarar los motivos que les han llevado a poner fin a su larga relación, tras quince años juntos.

Esta noticia ha sido muy importante para el mundo del corazón, por lo que ha sido trasladada al plató de 'Espejo Público', donde los colaboradores y la presentadora, Susanna Griso no han dudado en opinar al respecto. A raíz de esto, la presentadora ha hablado por primera vez de la separación con su marido, la que se anunció a principios de año. Este hecho ha resultado muy llamativo, tanto para los espectadores como para sus compañeros.

Esto se ha producido cuando, este lunes, la periodista ha presentado y dado paso a Pilar Vidal, una colaboradora que ha visitado al programa para analizar la inesperada separación de Bertín Osborne y su esposa Fabiola.

"Pilar Vidal hoy tienes mucho que contarnos sobre alguna separación que hoy es noticia y no es la mía, qué bien", ha señalado la conductora del espacio de Antena 3 entre risas, quitando importancia a las diversas polémicas que han surgido en torno a su decisión sentimental. "¡Qué moderación!", exclamaron los colaboradores. "Hoy no se habla de mí", aseguró la periodista sin poder contener las carcajadas.

Desde que la ruptura de Griso con su marido se hizo pública, no han dejado de salir a la luz diferentes especulaciones. Según opinó Jaime Peñafiel, la política podría estar detrás de los problemas de pareja: "A punto de celebrar sus bodas de plata matrimoniales, la bonita presentadora se separa por sorpresa de su marido, tras 23 años de convivencia y tres hijos. La política ¿ha sido el motivo? Tanto él como ella han vuelto a donde solían, profesionalmente hablando".

El comunicado de Bertín

El presentador de 'Mi casa es la tuya', para intentar evitar rumores, quiso enviar un comunicado para aclarar los motivos que les han llevado a poner fin a su larga relación, tras quince años juntos.

"Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo... No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades", aseguró el presentador.

"Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola sólo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y, como madre, es literalmente única", continuó explicando.

"Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias. Os ruego de corazón que no haya especulaciones, porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego, también que, al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema", agregó dejando por zanjado el tema y asegurando que no dará más bombo a su situación sentimental en televisión.

"Para mí es muy doloroso por cuanto, como ya os he dicho, mi manera de ser y mi personalidad han sido determinantes en esta separación. Mis hijos tendrán el cariño de sus padres como siempre y entre nosotros siempre habrá cariño y respeto", concluyó, después de confesar que él es el principal culpable de que su matrimonio no haya funcionado.