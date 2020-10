Susanna Griso lee la cartilla a Podemos con una promesa incumplida tras la llegada de Iglesias al Gobierno

'Espejo Público', el programa presentado cada mañana por Susanna Griso en Antena 3, ha hecho un alto en el camino en la frenética actualidad de la pandemia para comentar el problema que existe en el Cabildo de Gran Canaria, ya que se considera que el Gobierno de Sánchez quiere crear allí una especie de Lesbos al permitir que lleguen pateras de inmigrantes a diario.

Para ello, la presentadora de Atresmedia ha conectado con un periodista que ha analizado la situación que se vive en esta zona de España: "No llegamos a las cifras del año 2006, que siempre se compara con esa época de mayor llegada. Ahora estamos en torno a 9.000 llegadas al archipiélago y estamos cerca del segundo año con más llegadas de inmigrantes a Canarias. Es importante contextualizar estos datos. Estamos en una situación de crisis económica, que está castigando a países con estructuras muy débiles como Marruecos o Senegal, que tienen cierta dependencia del sector turístico y tienen las fronteras cerradas desde hace meses. Canarias se está convirtiendo ahora en la única puerta de entrada a Europa porque la ruta desde Libia, Italia o Malta está cerrada y lo mismo sucede con Turquía o Grecia", ha defendido el periodista que ha entrado en 'Espejo Público' para explicar el caso.

Lampedusa, Lesbos y Gran Canaria no son cárceles para migrantes por casualidad, Europa impide que lleguen al continente y España no le planta cara



Los tiene hacinados en Arguineguín, no los deriva y siembra la semilla para un uso torticero



Y los ministerios... descoordinados pic.twitter.com/0WeMWA0Bva